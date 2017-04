Confinement du cheptel bovin à Médéa : Circonscrire la fièvre aphteuse

Une mesure de confinement du cheptel bovin touché par le virus de la fièvre aphteuse a été prise par les autorités vétérinaires de la wilaya de Médéa, suite à l’apparition de foyer d’infection au niveau de la commune d’Ouzera, à 10 km à l’est de Médéa, a appris hier l’APS auprès de l’inspecteur vétérinaire de la direction des services agricoles. Cette mesure intervient, selon l’inspecteur vétérinaire, Mohamed Slama, après la confirmation, début avril, des premiers cas de fièvre aphteuse au niveau de la wilaya, expliquant que la mesure de confinement, qui concerne, pour l’instant, un nombre de bovins très limité, vise à freiner l’extension de ce virus au reste du cheptel de la wilaya. Outre la désinfection et l’abattage des bovins affectés, un dispositif de veille sanitaire est opérationnel, depuis quelques jours, à travers toute la wilaya, avec l’enclenchement d’une vaste opération de prospection au niveau des marchés à bestiaux de la région, a indiqué ce responsable. «Les équipes vétérinaires mobilisées pour cette opération ont pour mission principale, la déclaration d’urgence de tout cas suspect et la prise en charge immédiate des cas ou foyers identifiés», a-t-il ajouté. Une interdiction de circulation du cheptel bovin à l’intérieur et hors des frontières de la wilaya est également en vigueur, a signalé M. Slama, précisant, toutefois, que seul le cheptel destiné directement à l’abattage est autorisé à circuler, après accord des services vétérinaires. Un laisser-passer et une autorisation d’abattage sont désormais nécessaires pour toute opération d’abattage, qui devra s’effectuer au niveau de l’abattoir ou la tuerie la plus proche afin d’éviter tout risque de propagation du virus, a-t-il encore confié. Selon Mohamed Slama, pas moins de douze mille bovins ont été vaccinés, depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse, entamée fin mars dernier, soulignant que ces services disposent actuellement d’un stock de vingt mille doses qui sont distribuées, au fur et à mesure, de l’avancement de ladite campagne de vaccination.