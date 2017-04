M. Mouatassem Boudiaf, à propos de la modernisation des systèmes financiers : « 2022, entrée dans la civilisation numérique »

Le ministère délégué auprès du ministre des Finances, chargé de l'Économie numérique, et l’Institut d’économie douanière et fiscale (IEDF) ont procédé, hier à Alger, à la signature d’une convention portant sur la formation liée à la modernisation des systèmes financiers.

Dans son intervention, Mouatassem Boudiaf souligne que l’objectif est de donner, aux personnes formées, des outils des projets de modernisation, ainsi que la capacité de mener les changements et bouleversements qui en découlent. La première promotion regroupant des cadres du ministère des Finances, annonce-t-il, poursuivra ses études début mai prochain. Suivront des formations du personnel des banques et assurances. Cette formation, ainsi que celle tenue le mois dernier à l’Institut de planification sur l’économie numérique permettent à la ressource humaine d’acquérir la savoir. Même le choix de la date de signature de ladite convention est significatif, coïncidant avec la Journée mondiale du savoir. Interrogé sur le peu d’engouement que connaît le «e-paiement», le ministre explique que l’adhésion nécessite du temps et de l’expérience, précisant que les choses vont bon train, pour le moment. L’objectif que son département se fixe consiste à atteindre, en 2022, 1 milliard de transactions par an. Tout autre résultat inférieur sera «un échec».



« E-commerce » : l’avant-projet soumis au gouvernement courant 2017



À ce sujet, M. Boudiaf s’attend à ce que le grand départ du dit projet soit amorcé en 2018-2019, précisant que certains pays méditerranéens ont atteint la barre de 12 milliards de transactions/an. Le ministre indique également que 2022 sera l’année de la civilisation numérique. À propos de l’avant-projet relatif au «e-commerce», le ministre souligne qu’il sera soumis au Parlement, au cours de l’année 2017, expliquant le report de son adoption, prévue en décembre dernier, par les amendements qui y ont été apportés. De son côté, le directeur de l’IEDF indique de prime abord que depuis son ouverture en 1981, l’Institut a formé 829 cadres du ministère des Finances, se félicitant de l’actuelle adhésion des banques et des assurances auxquelles sera prochainement consacrée une session spéciale. Relevant l’intérêt accordé à la ressource humaine, Omar Houri cite, entre autres objectifs, la promotion de la créativité. De son côté, Nour Moncef, directeur du projet au niveau de l’IEDF, précise que la formation dispensée a une dimension «qualitative». Et explique, par ailleurs, que la faiblesse de conduite de projet représente 54% des causes d’échec, tandis que l’insuffisance des compétences et la résistance au changement représentent respectivement 44% et 82%. Enchaînant, M. Moncef relève que les finances publiques, le secteur bancaire, les assurances, ainsi que le marché financier ont intérêt à aller vers une «démarche intégrée». Rebondissant sur la formation, il précise qu’elle se fait «en alterné», à raison de deux jours par deux semaines.

Fouad Irnatene