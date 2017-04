Regard : Les « chevaliers » de la bonne cause

La société algérienne n’est plus ce qu’elle était. Elle a bel et bien mûri quand il s’agit de prendre conscience ou encore de s’impliquer dans la gestion des dossiers chauds et sensibles qui touchent peu ou prou aux préoccupations de la population. C’est vrai que le citoyen se montre, de plus en plus, soucieux de ce qui se passe autour de lui. Mieux encore, il s’investit corps et âme, sur le terrain, dans l’espoir d’apporter un plus ou de contribuer à la gestion des affaires du pays. Il ne se contente certainement pas de rôle de spectateur face aux choses sérieuses quelles qu’elles soient. Tous les domaines; sociaux, culturels, économiques et même politiques deviennent même sa tasse de thé. Les choses, c’est un fait, évoluent, bouge, dans le bon sens, donnant des ailes, à des hommes et des femmes, de tout âge, de catégories diverses qui intègrent le domaine du bénévolat, du caritatif. Ils consacrent la plupart de leur temps au « volontarisme», dans toutes ses formes. Ils sont infirmiers, parfois, défenseurs de la nature, des droits de l’enfance, « sauveurs » du dénouement, d’autres, avec des moyens de bord, utilisés pour honorer leurs engagements surtout moraux envers la société qu’ils représentent. Aujourd’hui, le citoyen, s’organise et se structure autour de mouvements associatifs et de relais pour faire entendre sa voix, et dire tout simplement tout haut, ce qu’il pense, tout bas. Le nombre d’organisations qui voient le jour, en Algérie, ne cesse croître, allant des associations de préservation de l’environnement, au niveau des quartiers, à la protection du consommateur, à la sauvegarde de la jeunesse du danger moral. Ce n’est pas tout. Il existe même des associations des hommes battus, chez-nous, pour dire à qu’elle point, des progrès sont enregistrés, pour prendre en main, tout ce qui a trait au quotidien du citoyen. C’est un fait, le mouvement associatif est arrivé, à restituer, voire même réhabiliter, le sens de la participation sociale et de la responsabilité de chacun. Le don de soi qui se concrétise, tous les jours, fait la grandeur et la noblesse de tous ces mouvements associatifs sur la même longueur d’ondes de ceux qu’ils représentent. Chapeau bas à chevaliers de toutes les bonnes causes !

Samia D.