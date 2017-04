Journée sans voiture à Aïn Defla : Plus de 2.000 jeunes y prennent part

Plus de 2.000 jeunes représentants des associations sportives et culturelles de Aïn Defla ont pris part samedi dernier à une marche organisée au centre-ville du chef-lieu de wilaya dans le cadre d’une « journée sans voitures », a-t-on appris d’un responsable de la Direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), l’initiatrice de l’événement.

L’objectif recherché à travers l'organisation de cette marche consiste, notamment à sensibiliser la population de l’importance de ne recourir à la voiture qu’en cas de besoin pressant, a indiqué le responsable du service des activités pour jeunes à la même direction, Daoudi M’hamed, soutenant que l’ancrage de cette culture contribue à long terme à la préservation de l’environnement. L’incitation des différentes composantes de la société notamment la frange juvénile à la pratique sportive constitue le second objectif de cette manifestation, a précisé M. Daoudi, mettant en exergue le rôle du sport dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires et les fléaux sociaux. Des jeux, des chants et des concours pour jeunes et enfants ont été organisés en marge de cette marche, a-t-il détaillé, se félicitant du grand engouement constaté chez les familles.

La sensibilisation des jeunes sur l’importance que requiert leur participation massive aux législatives du 4 mai prochain a également été présente au cours de cette manifestation, a-t-on souligné, faisant état d’un stand spécialement dédié à cet effet.

Pour sa part, la directrice de la culture de la wilaya de Aïn Defla, Fatima Bekkara, a pour sa part, mis l’accent sur le rôle de la culture dans la prise de conscience de l’importance de la préservation de l’environnement. En sus de la pratique sportive, les bibliothèques ambulantes ainsi que les bibliothèques de lecture publique permettent de lutter contre l’oisiveté et d’enrichir les connaissances sur des domaines vitaux à l’image de l’environnement, a-t-elle soutenu. (APS)