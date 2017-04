Réseau Nada : formation au profit des associations

Cette formation qui vise à professionnaliser les activités associatives, en leur proposant des outils méthodologiques dans différents domaines, porte sur les différentes compétences nécessaires au bon fonctionnement d'une association telle que la communication, la gestion des relations, démarche par projets…

Dans son allocution d’ouverture, le président du réseau Nada, Abderrahmane Arar, a indiqué que cette formation entre dans le cadre de « la stratégie du réseau Nada 2017/2022 qui s’articule sur trois axes, à savoir, le renforcement des capacités des 150 associations du réseau, la formation des associations sur la dimension citoyenneté et droit de l’enfant qui cible les enfants et les parents et la participation dans la protection sociale et judiciaire, notamment, celle des enfants en situation difficile ou en risque, suite à la nouvelle réforme de la loi de protection de l’enfance.»

Selon le président du réseau Nada « il s’agit de la deuxième session de formation pour les 80 associations issues du réseau Nada qui seront prises en charge pour une expertise durable et des outils de formation et d’animation adaptés à leurs besoins ainsi qu’un espace de concertation et d’échanges ». M Arar n’a pas omis d’expliquer les étapes de cette formation ; « il y’a deux mois de cela, la formation a porté sur la gestion interne des associations et sur la convention des droits de l’enfant. Pour cette deuxième session, ce sont quatre experts internationaux venant du centre El Hayet en Jordanie et deux Algériens qui travailleront sur le renforcement des capacités des associations afin de mieux protéger l’enfant. D’ici la fin de l’année en cours, 900 animateurs seront formés sur la manière de monter des projets concernant les droits de l’enfant », a-t-il dit. Et d’ajouter « la société est un maillon important dans cette chaine de protection… L’objectif est de promouvoir la loi sur la protection de l’enfant auprès des parents, des enfants et des acteurs professionnels. La protection des enfants contre la violence, l’exploitation et l’abus, est une action fondamentale afin de garantir le respect des droits des enfants et de leur développement. Depuis l’indépendance, l’enfant a toujours bénéficié d’une institution officielle qui le protège. Celle-ci a été renforcée il y’a un an, sur le plan juridique et social. Il y a aussi la participation de la société civile dans le système de la protection depuis le signalement jusqu'à la réponse qui touche l’enfant en danger et l’enfant délinquant », a indiqué M. Arar.

Il a précisé que «toutes ces données et ces cultures sont ignorées par la société et les familles algériennes. C’est dans ce sens qu’il a été procédé au regroupement des enfants, dont les enfants réfugiés reconnus par l’Algérie, les enfants aux besoins spécifiques avec les acteurs de la société et ce en présence de psychologues, de médecins, d’instituteurs et d’éducateurs » explique-t-il.

Selon l’UNICEF, des efforts louables ont été consentis par les pouvoirs publics pour mettre en adéquation la législation algérienne avec la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE). Ces efforts se traduisent au plan législatif par la promulgation de plusieurs textes en faveur de l’enfant, notamment, en matière de nationalité, d’état civil, de droit à la famille et de la justice pour mineurs.

Il est estimé que 86 % des enfants âgés de 2 à 14 ans ont subi des punitions physiques ou psychologiques par leurs parents ou leurs tuteurs, selon la même enquête, environ 67,9% des femmes âgées de 15 à 49 ans pensent que leur mari a le droit de les battre pour des raisons diverses.

Wassila Benhamed