Dans la lucarne : Entre handball et football

Il est vrai que de nos jours, avec le développement du sport grâce aux progrès techniques, le football ne peut que suivre cette sensible amélioration. Il n’a pas le droit, d’une certaine façon, de rester en rade. Lui aussi est appelé à utiliser les instruments du progrès technique pour aller de l’avant. Il peut ainsi utiliser la vidéosurveillance, la

« puce » introduite dans un ballon pour déterminer avec exactitude s’il a vraiment franchi la ligne de but ou pas. Ce qui, depuis le fameux match de coupe du monde entre l’Angleterre et l’Allemagne en 1966, continue à poser problème. La balle a-t-elle franchi ou pas la ligne ? La vidéo, pour ceux qui gèrent la compétition et notamment les arbitres, puisqu’ils sont les plus proches des joueurs et que ce sont eux qui officient le match en question, ne peut qu’apporter un « plus » à l’équipe dans le jeu et surtout le résultat final d’un match de football. Le « rugby » utilise depuis quelques années cette technique. Dans l’ensemble, on peut dire que les différentes équipes de cette discipline sont satisfaites. Cela a contribué à diminuer d’une manière drastique les malentendus et surtout les querelles de clocher entre équipes dans les compétitions officielles. D’où le fait que certains demandent même à l’International Board de prendre en considération le sujet dont le procédé est déjà appliqué dans certains championnats européens.

Ceci dit, chez nous, il y a lieu de considérer les propos tenus par le nouveau DTN, Fodil Tikanouine, lors de sa première conférence de presse organisée à Sidi Moussa autour d’un parterre de journalistes assez garni. Il avait parlé, entre autres, de sa nouvelle fonction et aussi des objectifs qu’il s’est assigné, avec Zetchi, afin de rendre au football algérien ses lettres de noblesse qui lui ont permis de réaliser des résultats probants sur le plan international il y a quelques années. Durant ce premier contact avec la presse, après un long retrait, il a comparé le football, d’une manière générale, au handball, une discipline qui utilise beaucoup la circulation et surtout la « pénétration », dès que l’attaquant, l’ailier ou le pivot trouvent une « faille » dans la défense adverse. C'est-à-dire que tout est lié aux espaces qu’on peut obtenir ou se frayer en faisant circuler rapidement la balle devant la défense adverse. C’est pour cette raison qu’il a parlé de circulation de balle, de verticalité et surtout d’espaces. Le fait de faire circuler le ballon d’un partie de jeu à une autre en mettant un peu de vitesse, on ne peut que créer des espaces qui peuvent donner plus de possibilités et surtout de liberté aux attaquants aussi bien au niveau de l’axe que sur les côtés (les ailes) pour scorer. Cette façon de faire ne peut que faciliter la tâche pour désarçonner l’édifice défensif adverse, aussi solide soit-il. Nombreux sont ceux qui n’ont pas saisi l’exemple de Tikanouine entre le football et le handball. Cela a même suscité les « railleries » de certains qui ont rigolé sous cape. Un ancien joueur sur le plateau d’une chaîne privée n’a pas manqué de soutenir Tikanouine et de trouver son intervention très appropriée et surtout d’une grande véracité, dont nos techniciens doivent même tenir compte, surtout, comme il l’a expliqué, que le football est un sport complet (chamel). Il peut utiliser les disciplines qui lui sont apparentées comme le basket-ball, l’athlétisme, le handball… On peut dire qu’il est âgé, mais qu’il a toujours de la suite dans les idées. D’où le fait qu’il peut apporter beaucoup à notre football du fait qu’il accorde une grande importance à la formation et surtout à la réussite de « l’école du Paradou ». Cette dernière est en train de récolter les fruits de ce quelle avait semé. Par conséquent, Fodil Tikanouine peut encore donner énormément à notre football, même si certains n’arrivent pas à le suivre, tellement il les devance sur beaucoup de points. Donc, il ne faut pas

« tirer plus vite que Lucky Luke » sans connaître vraiment l’homme. Il n’y a que le terrain qui peut faire la décantation. La compréhension doit être de mise.

Hamid Gharbi