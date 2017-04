Exhibition : Le Real Madrid contre les meilleurs joueurs de MLS en août

Le Real Madrid va rencontrer le 2 août à Chicago (Illinois) une sélection des meilleurs joueurs du Championnat nord-américain (MLS) dans le cadre de sa tournée de préparation de la saison 2017-18, a annoncé samedi la MLS. Il s'agira du premier affrontement entre un club espagnol et l'équipe des All Stars de la MLS. En 2016, les meilleurs joueurs de MLS avaient affronté Arsenal, et le club londonien s'était imposé 2 à 1. Dans le cadre de sa tournée aux Etats-Unis, le Real affrontera Manchester United le 23 juillet à Santa Clara (Californie), Manchester City le 26 juillet à Los Angeles (Californie) et son grand rival espagnol, le FC Barcelone, à Miami (Floride) le 29 juillet.