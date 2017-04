Dans la lucarne : Zetchi face à ses convictions

Le nouveau président de la FAF, Kheiredine Zetchi, n’a pas encore vraiment commencé son travail, comme il le pense, à la tête de cette structure, qu’on commence déjà à remettre en cause les décisions qu’il vient de prendre en désignant d’abord le DTN, puis le coach national. Certains ont même affirmé qu’il l’avait fait bien avant. Il ne restait, a-t-on dit, que de menus détails avant la finalisation du contrat qui s’est fait à Barcelone, la Catalane. Aujourd’hui, on est en train, avec fracas, de « pérorer » sur ces deux choix. Le DTN a été considéré comme un « vieux » qui avait déjà travaillé à la tête de la DTN à quatre reprises. Quant au choix du sélectionneur national, l’Espagnol de Grenade, Lucas Alcaraz, on lui reproche déjà de n’avoir entraîné aucune équipe nationale, ni en Algérie, ni en Europe, ni en Afrique. Sur ce plan, il possède un palmarès « vierge », hormis au niveau de clubs espagnols. Et pour eux, il s’agit d’une « grosse tare ». C’est ce que, il y a quelques mois, tout le monde avait considéré comme un gros problème pour Christian Gourcuf qui n’avait pas de

« carte de visite » consistante, hormis le fait qu’il était à la tête de Lorient (France) depuis des décades. Alcaraz, lui aussi, a tout connu à Grenade, sa ville natale. Certes, il a entraîné des clubs espagnols de « petite envergure », mais il n’a pas poussé son expérience au plus haut niveau, même s’il a fait accéder à la première division des équipes comme Récréativo Huelva ou Murcie, mais il n’a pu le faire à un haut niveau avec des clubs comme Séville, Athletico Bilbao ou autres. Pour les équipes nationales, on peut dire qu’il n’a pas eu de chance pour prendre leurs destinées. Ce n’est pas de sa faute si le dévolu de certains pays n’est pas tombé sur lui. Ce professeur en « Tactique et Stratégie » dans les écoles de football d’Espagne ne doit pas être sous-estimé ou « toisé » de haut. Il peut vraiment réussir avec notre sélection nationale qui possède de grandes qualités que lui envient beaucoup de nations. Il ne lui manque que la discipline dans le jeu. Car on a tendance à se laisser aller. Ce nouveau technicien peut être celui que tout le monde attend, sauf pour ceux qui affirment qu’il est venu pour « améliorer sa carte de visite». Le terrain, comme l’a dit un « vieux briscard » du football algérien, est le seul qui peut faire la part des choses. «Il faut lui laisser le temps » pour matérialiser ses idées. C’est-à-dire qu’on ne peut le juger sur des a priori. Le mieux, c’est de le laisser travailler et le résultat viendra immanquablement avec le temps. Il est évident qu’il ne va pas commencer son travail de « zéro ». Nous possédons une équipe toute faite sur tous les plans. Tout le monde avait estimé que nous avons une très bonne équipe nationale. Et ce ne sont pas des paroles en l’air ou de la frime. Il ne lui manquait que la discipline, puisque certains joueurs « ne se sont pas donnés à fond » comme ils avaient l’habitude de le faire. Les derniers mauvais résultats le montrent. Comme le nouveau arrivant est un fervent partisan de la discipline, on peut dire, d’ores et déjà, que beaucoup de choses vont changer et dans le bons sens avec lui. Ce qui ne peut que réjouir nos compatriotes avides de succès et de beau jeu. De plus, il s’agit d’un entraîneur qui ne veut pas perdre. En soi, c’est un peu positif. Le fait qu’il soit quelqu’un qui n’a pas entraîné une équipe nationale ni en Algérie, ni nulle part, ne peut nullement être un facteur contre lui. Bien au contraire, il peut être une source motivante pour le mener à réussir avec une équipe nationale et surtout entamer par la grande porte son palmarès. Car, tout le monde sait que Zetchi, le nouveau président de la FAF, ne va pas ramener quelqu’un qui va le conduire à la défaite. Bien au contraire, cet Espagnol qui restera parmi nous au moins plus de jours que ses prédécesseurs est capable de relever le défi. Il a certes été « éjecté » de Grenade, mais cela ne va pas être inhibant pour lui pour réussir une grande CAN-2019 et un Mondial 2018 avec l’Algérie. Bon vent !



Hamid Gharbi