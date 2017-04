Coupe de la CAF (16es de finale-Bis Retour) Aujourd’hui à Tizi Ouzou : La « remontada » !

La JS Kabylie aura aujourd’hui l’un des rendez-vous les plus importants de sa saison : le match retour du dernier tour préliminaire de la coupe de la CAF. Battus deux buts à zéro à l’aller à Lubumbashi, les Canaris affichent l’ambition mesurée de refaire ce retard et pourquoi pas arracher une qualification à la phase des poules. Un défi que Mourad Rahmouni s’était lancé dès la fin du match aller, estimant que l’adversaire n’était pas franchement supérieur à la JSK et qu’il pouvait « lui marquer trois buts au retour à Tizi-Ouzou ». Bien que le maintien en championnat reste l’objectif principal des Kabyles cette saison, il n’en demeure pas moins que cette coupe d’Afrique semble particulièrement tenir à cœur à Mourad Rahmouni qui a beaucoup insisté sur l’importance de sortir le grand jeu et arracher cette qualification qui pourrait, le cas échéant, soigner un peu plus la saison de la JSK, « catastrophique » jusqu’à la fin de l’hiver. Les blessures et les suspensions ont contraint néanmoins Mourad Rahmouni à repenser ses plans en perspective de ce match. Trois joueurs cadres sont en effet d’ores et déjà forfaits, en l’occurrence Kouceila Berchiche suspendu, Houari Ferhani suspendu mais aussi « out » trois semaines pour cause de blessure aux adducteurs, et enfin Samir Aiboud qui devra lui aussi attendre encore une semaine avant de pouvoir rejouer.

La bonne nouvelle, c’est incontestablement le retour à la compétition de Rayah, visiblement débarrassé de sa blessure à une cuisse. Sauf grosse surprise, il sera d’entrée de jeu aujourd’hui face à cette redoutable formation du TP Mazembe, le tenant du titre.

Par ailleurs, la délégation du TP Mazembe est arrivée dans la nuit de jeudi à vendredi à Tizi-Ouzou. Le vol des Congolais a accusé près de cinq heures de retard, ce qui a fait qu’il n’a atterri à Alger qu’aux alentours de minuit.

Le champion d’Afrique en titre a exigé, vendredi, deux séances d’entraînement sur le stade principal, chose qu’il n’a pu obtenir, la pelouse du 1er-Novembre étant occupée par les jeunes de la JSK alors. Le TP a pu néanmoins s’entraîner sur la pelouse principale hier samedi à l’heure du match. Les Congolais, faut-il le rappeler, ne seront pas une quantité négligeable, eu égard à leur grande expérience, mais aussi au fait qu’ils s’expriment mieux hors de leurs bases. Ce sera un match qui sera très disputé entre deux équipes qui ambitionnent d’atteindre la phase des poules. Ce qui serait une très bonne chose pour la JSK. Il y a lieu de relever la difficulté de la tâche de la JSK qui aura à remonter deux buts de retard devant cette équipe congolaise truffée de titres. Toutefois, sur un match tout reste possible. Il suffit d’y croire jusqu’au bout, même si la JSK sera amoindrie d’Aiboud et Ferhani (suspendu et blessé).

Amar B.