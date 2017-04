Coupe de la CAF (16es de finale), MC Alger 4 - Young Africans 0 : Un Mouloudia des grands jours

Le Mouloudia d'Alger a brillamment arraché son billet qualificatif pour la phase des poules de la coupe de la CAF, en s'imposant sur le score sans appel de 4 à 0 face au représentant tanzanien, Young Africans. Pour rappel, les camarades de Chaouchi s'étaient inclinés à Dar Essalam, la semaine dernière, par un score étriqué (1-0).

Les protégés de Mouassa ont annoncé la couleur d'entrée. Prenant le taureau par les cornes, les camarades de Hachoud se sont rapidement distingués, en se procurant de nombreuses occasions dans le premier quart d'heure, notamment Zerdab qui a inquiété le portier tanzanien à trois reprises. 3', le joueur du Mouloudia, seul dans la surface, manque lamentablement face à Munishi. 5', le milieu de terrain, en position d'avant-centre, voit son heading passer à peine sur la transversale. 10', de la tête, Zerdab, idéalement placé, ne parvient pas à cadrer.

Évoluant dans une configuration tactique ultra-offensive (4-2-3-1), avec un bloc relativement haut et une participation très active des latéraux en attaque, les locaux ont réussi à imposer leur rythme et à mettre la pression sur l'adversaire. 15', Aouadj ouvre la marque en reprenant, au second poteau, le centre de Derrardja. Face à un adversaire, qui n'avait visiblement que le jeu de contres à proposer comme stratégie offensive, les joueurs du Mouloudia ont poursuivi leurs efforts de plus belle. 39', d'un coup croisé au premier poteau, Derrardja parvient à surprendre Munishi. Un second but qui confirme la nette domination du doyen des clubs algériens.

En seconde période, les poulains du coach Lawandamina ont décidé de passer à l'action en optant pour un schéma plus offensif (4-3-3). Néanmoins, en prenant plus de risques et en se découvrant en arrière, les coéquipiers de N'goma se sont exposés aux contre-attaques de leurs homologues mouloudéens. 47', Bougueche sollicite Zerdab pour le une-deux dans la surface, pour éliminer la défense. Cependant, son tir passe à côté. 58', Bougueche de la tête manque le cadre. 65', Bougueche remet de la tête sur Zerdab, qui ne se fait pas prier pour aggraver la marque et mettre les siens à l'abri de toute éventuelle surprise. Dans les arrêts de jeu, Aouadj, qui avait ouvert la marque, clos le festival de buts en reprenant la balle mal repoussée par le gardien. Une victoire nette et sans bavure, et une qualification tout à fait méritée.

Rédha M.