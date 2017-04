Tourisme et Artisanat : Un substitut au pétrole

Depuis l’année 2013, le pays observe un recul important de sa fiscalité pétrolière, conséquence d’une baisse drastique des prix des hydrocarbures ; le faste des 110 dollars comme prix moyen du baril de pétrole est à remettre aux calendes grecques.

Ainsi, la nécessité d’un redéploiement vers des secteurs de substitution, le tourisme, notamment, est devenue plus qu’impérative. L’heure est ainsi venue de se recentrer sur une vision dynamique génératrice de rentrées en devises, l’option est alors à la diversification économique. Le secteur du tourisme, un des acteurs les plus concernés et les plus attendus pour combler le déficit, commence à sortir de sa léthargie. Présent en Chine, en tant qu’invité, lors de l’ouverture officielle des travaux de la première édition culturelle internationale sur le thème «La route de la soie», qui s’est tenue dernièrement dans la ville de Dunhuang, située dans la province de Gansu, M. Nouri a vanté les mérites du tourisme en Algérie. Un appel du pied à un pays d’où l’on importe le plus. Le ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat a ainsi insisté sur la destination Algérie, et que les autorités chinoises comptent recommander à leurs citoyens.

Ceci est d’autant plus justifié que le déséquilibre de la balance commerciale entre les deux pays favorise et de loin la Chine. Sensibiliser et tenter de promouvoir la destination Algérie auprès des étrangers est de nos jours plus qu’impératif.



Le tourisme en quête de know-how



La remarque qui s’impose est que le secteur du tourisme enregistre une insuffisance en matière de formation d’encadreurs des structures touristiques, et cela malgré l’existence de conventions pour la formation, voire la formation spécialisée à l’étranger. Le constat est fait. Il reste à résoudre ce problème et à veiller également à la qualification du personnel dit de services. C’est une véritable course contre la montre qui doit être engagée, témoins les 1.600 projets d’investissements à travers le pays, qui sont agréés par le ministère du Tourisme et dont près de 600 sont en cours de réalisation. Un tel programme devra induire une incidence positive pour l’emploi, puisque quelque 35.000 postes de travail seront offerts. C’est dire que le secteur du tourisme constitue l’un des grands acteurs à même de se présenter comme l’une des filières de l’après-pétrole. À cela s’ajoute une autre urgence, celle de la requalification de plus de 70 établissements hôteliers au niveau national et dont le montant alloué est de l’ordre de 70 milliards de dinars. Un tel volume d’investissement est difficile à prendre en charge du fait de l’«incapacité des cadres à le gérer», de l’avis du ministre qui souligne au passage le grand intérêt dont jouit ce dossier. La récente rencontre algéro-suisse, dont le thème avait trait à l’hôtellerie et aux écoles de management, qui s’est déroulée en présence d’un certain nombre de professionnels algériens et l’ambassadrice de Suisse en Algérie, Mme Muriel Berset-Kohen, vient en réponse aux attentes de développement du secteur.

Un tel partenariat pour lequel la Suisse se déclare disponible dans le domaine du tourisme serait une occasion pour accompagner notre pays en matière de formation, notamment. Il est fortement reconnu que la Suisse se présente comme un leader mondial dans le domaine touristique et la formation touristique ; d’où sa capacité à contribuer à l’essor de développement du secteur dans notre pays.



L’artisanat, levier du tourisme



À l’effet de redorer l’image de marque du métier artisanal dans notre pays, vecteur de développement du tourisme, une délégation composée d’une centaine d’artisans avait pris part, au mois de décembre dernier et pour la première fois aux Émirats arabes unis, à la 21e édition de la manifestation intitulée «Village mondial de l’artisanat».

Les produits algériens, à l’instar de ceux d’une quarantaine de pays, ont été exposés, lors de cette manifestation de grande envergure à Dubaï. La présence algérienne avait pour but de promouvoir la destination Algérie, d’où la promotion du tourisme, surtout lorsque l’on sait qu’une telle manifestation draine chaque année quelque 5 millions de visiteurs. La ministre déléguée, chargée de l’Artisanat, Mme Aïcha Tagabou, n’excluant pas l’organisation à l’avenir d’une manifestation pareille dans notre pays, compte sensibiliser les acteurs du tourisme à inclure les produits d’artisanat algérien dans leur future décoration et dans la gastronomie.

Dans cet ordre d’idées, le complexe touristique La Gazelle d’or, véritable joyau à El-Oued, qui vient d’être récemment inauguré par le Premier ministre, fait partie du pôle d’excellence du tourisme saharien, où l’intérêt à promouvoir le développement du tourisme, tant à l’adresse des nationaux qu’aux étrangers, requiert une attention particulière de la part de l’État. Notre pays s’y prête au tourisme, il suffit de réunir les conditions nécessaires à sa relance pour en faire un véritable pourvoyeur de richesse et d’emploi.

Développer Le tourisme vert

Agrégat intarissable de la sphère économique, «l’or vert» suscite un intérêt manifeste des forestiers de Constantine engagés dans un processus de valorisation de ce gisement naturel, en mettant en avant le concept du tourisme vert. L’écotourisme est en passe de devenir le maître de l’économie verte. En pole position du plan d’action de la Conservation des forêts de Constantine, de nouvelles forêts récréatives dédiées aux activités de détente en milieu naturel sont créées. Le patrimoine forestier dans cette région qui compte 29.000 hectares comprendra, dans un proche avenir, 5 forêts récréatives.

À cet effet, le responsable de la protection de la faune et de la flore a précisé que les dossiers sont actuellement en cours de validation au niveau de la Direction générale des forêts, pour la création d’espaces récréatifs dans les forêts de cinq communes de la wilaya. Ces nouveaux espaces de détente s’ajouteront à la forêt récréative d’El- Meridj (El-Khroub) qui a été créée en 2012 sur une superficie de 30 hectares et que fréquentent hebdomadairement des familles en quête d’air pur. Il va sans dire que ces forêts récréatives contribuent grandement au développement de l’écotourisme et de découvrir, par la même occasion, la biodiversité tout en apprenant à la protéger.

Il s’agit d’un écotourisme organisé, sécurisé et balisé. Cela va en droite ligne avec la politique de développement de l’économie forestière, une autre forme de tourisme pour les familles modestes. Il y a lieu de rappeler que la forêt de Djebel Ouahch, d’une superficie de 4.500 hectares, comptait, durant les années 1980, «plus de 3.000 espèces de plantes médicinales», alors qu’actuellement, ce nombre a sérieusement régressé, pour atteindre 1.500 environ. Certaines espèces végétales ont complètement disparu, à cause des incendies, des maladies, des massacres occasionnés par des citoyens non avertis où de certains individus qui les cueillent à des fins commerciales, le tout s’ajoutant aux changements climatiques. Pour une meilleure protection, les services de la wilaya comptent sécuriser davantage ces lieux. En outre, la forêt de Djebel Ouahch est en passe d’accueillir un projet de création d’un jardin botanique où de nombreuses variétés de plantes seront cultivées. Cela créera ainsi une complicité entre la forêt et les familles du Constantinois.

Il y a lieu de noter que la remise en exploitation du parc d’attractions de Djebel Ouahch, fermé au début des années 1990, sera donnée en concession. Cette renaissance, tant attendue, du parc renseigne sur la volonté des autorités à encourager les porteurs de projet à investir dans les filières des produits forestiers, génératrices d’emploi et de richesse, à l’instar du secteur de l’apiculture, dont 500 bénéficiaires de parcelles de terrains forestiers ont permis de produire 7 quintaux de miel en 2016.

La forêt de Djebel Ouahch renferme, en effet, un patrimoine sylvicole considérable, comme le pistachier, le pin pignon, le cèdre et le liège, nécessitant un recensement exhaustif et une exploitation rationnelle dans le respect de la forêt et de la nature, car une mauvaise exploitation des produits forestiers peut entraîner un déséquilibre de l’écosystème.

Il s’agit de proposer ainsi un tourisme populaire à l’adresse des populations de tout le Constantinois qui seront chargées de la protection de ce nouveau tourisme vert.

