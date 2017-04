Composition épistolaire, Des enfants écrivent au S.G. des Nations Unies : Une belle initiative

Le ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication organise ce matin à 10 h, à l’occasion de la fête du Savoir, au niveau du siège de la direction générale d’Algérie Poste, à Bab Ezzouar, une cérémonie de remise des prix aux finalistes du Concours National de la Composition Épistolaire, lancé à travers le territoire national via le réseau des établissements scolaires, avec le concours du département de l’Éducation nationale, en préparation du concours international annuel de l’Union Postale Universelle (UPU).

Les enfants de moins de quinze ans, de l’ensemble des wilayas du pays ont été mis en concurrence à l’effet d’écrire une lettre adressée au nouveau secrétaire général des Nations unies pour lui proposer de l’aider à résoudre un problème de l’humanité qu’ils jugent prioritaire. Cette thématique retenue cette année par l’Union Postale Universelle « Imagine que tu es conseiller/conseillère du nouveau secrétaire général de l'ONU, quel problème l’aiderais-tu à résoudre en premier et comment faire pour y parvenir ? », intervient dans le sillage de l'élection du nouveau secrétaire général de l'ONU, António Guterres, qui a pris ses fonctions dans une conjoncture marquée par des bouleversements profonds (guerres, crises humanitaires, dégradation de l’environnement…).



Exprimer ses pensées



À travers ce concours qui tend à développer les compétences épistolaires des enfants, ainsi que leurs aptitudes à exprimer leurs pensées envers des situations diverses et non moins compliquées de notre ère, l’Algérie confirme sa participation aux efforts de sensibilisation et de conscientisation des nouvelles générations.



Près de 10.000 participants



La ministre présidera la cérémonie où seront couronnés les lauréats de ce concours qui a connu la participation de près de 10.000 enfants, enjoués de se mettre dans la peau du conseiller du secrétaire général de l’ONU. En arabe, en tamazight, en anglais ou en français, ils ont donné libre cours à leur imagination dans l’objectif de participer à l’émergence d’un monde meilleur ouvert et tolérant. La commission nationale d’évaluation, présidée par Mme Aïcha Barki, présidente de l’association Ikraa, aura à choisir les trois meilleurs parmi les seize lauréats ayant rédigé les meilleures lettres, pré-sélectionnées par les services du Département de l’Éducation nationale.



La responsabilité de représenter l’Algérie



L’enfant qui sera le plus convaincant, aura la responsabilité de représenter l’Algérie au concours international de composition épistolaire organisé par l’UPU et sa lettre aurait une chance de parvenir au nouveau secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

