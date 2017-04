Hier au TNA : Hommage à quatre personnalités littéraires

L’association artistique et culturelle 3e Millénaire, en partenariat avec l’Office national des droits d’auteur et droits voisins, et le Théâtre national algérien, a rendu hommage hier au TNA à quatre personnalités algériennes de la littérature, Kamel Bouchama, Z’hor Ounissi, Boudjemaâ Haïchour et Kaddour M’hamsadji.

