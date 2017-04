Célébration de Youm El-Ilm : La culture au programme du RND

Seddik Chihab, membre du Rassemblement national démocratique (RND) et tête de liste de ce parti à Alger aux législatives prévues le 04 mai prochain, a précisé, hier que « la culture a sa part dans notre programme » et nous veillerons pour que « la capitale récupère sa dynamique culturelle ».

Dans le cadre de la célébration de «Youm El-Ilm» (journée du Savoir, le 16 avril de chaque année) à Alger, en présence des poètes, des écrivains, des anciens et actuels journalistes, Seddik Chihab a rappelé que le RND célèbre cette occasion annuellement et « cette fois n’a rien à avoir avec la campagne des élections législatives », en précisant que le Rassemblement national démocratique prend soin de cette catégorie social ». Seddik Chihab précisera, par ailleurs, que le RND veille à redynamiser le secteur de la culture à Alger, d’autant plus que la capitale est riche en infrastructures culturelles. Dans ce cadre, il est à noter que la majorité des espaces culturels à Alger sont fermés depuis les années quatre-vingt-dix avec la montée du terrorisme qui a traumatisé le mode de vie en Algérie et à la capitale en particulier. Les membres du RND ont rendu hommage à un certain nombre d’auteurs et d’écrivains algériens, dont Bahia Rachedi, réalisatrice de cinéma, Bahia El Hachemi, journaliste à l’ENTV, Farida Belkacem, ancienne journaliste et l’ex-PDG du quotidien El Moudjahid, Naâma Abbas, la PDG du quotidien arabophone Chaâb, Amina Debbache, le directeur de la chaîne satellitaire du New media et le directeur de la chaîne satellitaire El Djazairia.

Hichem Hamza