Fusion du câble fibre optique SMW4 : Rétablissement de la connexion internet

L’opération de la fusion du câble fibre optique sous-marin SMW4, situé à Sidi Salem (Annaba) et son transfert vers une nouvelle chambre d’atterrissage, a été parachevée et la connexion internet a été rétablie, a-t-on appris hier de l’équipe technique dirigeante de l'opération. "Cette opération a été effectuée avec succès, après les travaux techniques qui ont duré 38 heures'', selon la même source qui a indiqué que le flux d’internet a repris de ''manière normale'' et que les clients d’Algérie Télécom seront "remboursés à la hauteur de la durée des perturbations". Pour rappel, l’opération de déplacement du câble sous-marin SMWE4 situé à Sidi Salem et reliant Annaba à Marseille (France), vers une nouvelle chambre d’atterrissage sécurisée, a débutée mercredi dernier. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une opération programmée par Algérie Télécom (AT) visant à sécuriser le câble sous-marin du trafic d’internet qui a subi des dommages au mois de mars 2016 suites à des intempéries.