MDN : Le cadavre de la terroriste F. Houria alias «Aicha» découvert

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert le 14 avril 2017, dans la forêt de Skikda/5e RM, le cadavre de la terroriste dénommée F. Houria alias "Aïcha", épouse du terroriste F. Bouazza, abattu lors d'une opération des éléments de l'ANP durant le mois de juillet 2016 et sœur de la terroriste F. Nadia alias "Yousra", épouse du terroriste "G. Fouad", alias "Salah", arrêté le 10 avril 2017 avec sa famille", a précisé la même source. Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale (GN) ont appréhendé à Tlemcen/2e RM, 4 narcotrafiquants et saisi 12 kilogrammes de kif traité et 4 véhicules, a relevé la même source, ajoutant qu'à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6e RM un détachement de l'ANP a arrêté un contrebandier et saisi 7 détecteurs de métaux. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la GN ont intercepté dans des opérations distinctes menées à Adrar/3e RM, El Oued et Illizi/4e RM, 43 immigrants clandestins de différentes nationalités. A Annaba/5e RM, des unités des garde-côtes ont déjoué, des tentatives d'émigration clandestine de 11 personnes à bord d'embarcation artisanale.