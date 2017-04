Bonne gouvernance

S’il est vrai que le pays a su maintenir ses équilibres contre les effets de la crise financière, grâce aux mesures engagées, et que les instruments de surveillance macro-prudentielle et d’anticipation des risques, adoptés au niveau du système bancaire, ont concouru à l’appui de la conduite de la politique monétaire, des interrogations persistent quant à la soutenabilité de son niveau de résilience, à moyen terme. A la fin 2016, l’économie algérienne a réalisé une croissance de 4% avec une croissance hors hydrocarbures de 3,7% (contre 5% en 2015). Une performance opérée grâce à « une évolution soutenue » du secteur des hydrocarbures qui a enregistré une croissance de 5,6% l’année dernière (contre 0,4% en 2015) avec une hausse notable de 10,6% des volumes exportés par rapport à 2015. Cependant, les exportations d’hydrocarbures, fortement impactés par les fluctuations du baril de pétrole, ont reculé à 27,6 milliards de dollars, à fin 2016 (contre 33 milliards en 2015). Par conséquent, la fiscalité pétrolière a suivi la cadence baissière avec 1.805 mds de DA engrangés, à fin 2016, contre 2.273 mds de DA à fin 2015. Au plan interne, la dépense publique effective a atteint 7.303 mds DA en 2016 (contre 7.656,3 mds de DA en 2015), soit une baisse relative de 5%. L’autre indicateur à prendre en considération a trait à la situation financière externe de l’Algérie qui est demeurée "relativement confortable", selon le gouverneur de la Banque d’Algérie. Une fragilité confirmée aussi par les statistiques douanières qui indiquent que la balance commerciale du pays a enregistré un déficit de 17,84 milliards de dollars durant l'année 2016, contre 13,71 mds de dollars, en 2015, soit un creusement de déficit de 4,8%. Quant aux exportations, elles ont reculé à 28,88 mds de dollars, en 2016, contre 34,66 mds de dollars, l’année d’avant, soit une chute de 16,7%. Les importations algériennes, et en dépit des mesures prises par les pouvoirs publics, ont certes baissé, mais à un moindre rythme pour se chiffrer à 46,72 mds de dollars, en 2016 contre 51,7 mds de dollars, en 2015, en baisse de 9,62%. Un contexte marqué par le déficit budgétaire et le compte courant extérieur qui se sont sensiblement creusés induisant une érosion importante des ressources du Fonds de régulation des recettes (FRR) et une baisse sensible des réserves de changes" avait indiqué auparavant, le gouverneur de la Banque d’Algérie, M. Mohamed Loukal. L’autre fait est que l'activité économique s’est caractérisée « par le maintien à un niveau élevé des dépenses publiques ». Ainsi, la consolidation des fondamentaux économiques devra constituer la priorité du gouvernement, à moyen terme. Il s’agira de soutenir davantage la maîtrise de la dépense publique, de concourir à l’efficience économique, en matière de diversification, et de compétitivité. Des objectifs d’ailleurs assignés à la nouvelle stratégie économique qui plaide pour une stabilisation des dépenses budgétaires une amélioration des recettes de la fiscalité ordinaire, une réduction sensible du déficit du Trésor à la même échéance, et une mobilisation des ressources additionnelles nécessaires sur le marché financier interne.

D. Akila