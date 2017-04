Le président de l’Anexal : « intensifier les débats économiques »

Incontestablement, l’économie constitue le volet le plus important dans les programmes de la campagne électorale, toutefois ce ne sont pas tous les partis qui montrent de l’intérêt pour ce dossier, pourtant à la une de l’actualité, c’est ce que relève, non sans regret, le président de l’Anexal, Ali Bey Naceri. Ce désintérêt des candidats à la députation « à la chose économique », est regrettable à plus d’un titre, a-t- il souligné sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale. M. Naceri soutient que les partis politiques doivent s’impliquer totalement et entièrement dans le développement économique régional et national. L’invité de la rédaction a souligné qu’en tant qu’association, ils n’ont pas encore reçu des partis politiques pour essayer de s’imprégner des aspects économiques, particulièrement en ce qui concerne la promotion des activités d’exportation ». Il a insisté à cet effet, sur la nécessité aux partis politique de donner une place importante au volet économique dans les débats au niveau national, car a-t-il dit : « qu’à ce jour là, on constate que les discours sont à l’ordre politique qu’économique ». « Les partis politiques a-t-il également ajouté sont censés de s’impliquer intensément dans l’action économique ». Selon lui, aujourd’hui le challenge que nous avons, c’est tout d’abord de penser comment réussir notre transition. Tout en affichant son plein regret le fait que le modèle de croissance n’est pas évoqué par aucun partis politique depuis le début de la campagne électorale.

Ajoutant : « Ces derniers doivent proposer des solutions et de donner un éclairage à ce niveau là. Ils doivent nous aider car c’est la future assemblée qui va définir, adopter et comprendre la problématique de développement de l’économie nationale et en particuliers l’export », qui estime que, jusqu’alors, les lois relatives au commerce extérieur n’ont pas suscité un réel intérêt au sein de l’hémicycle de l’APN. S’agissant par ailleurs, de la promotion des exportations l’invité de rédaction, a indiqué qu’il reste encore tributaire d’un diagnostic qui permette de savoir « ce qui ne marche pas chez nous » et « pourquoi on n’arrive pas à décoller ajoutant que cette « impuissance » est le résultat d’une absence de vision par rapport au positionnement de l’Algérie à l’échelle internationale. Pour une cohérence dans la conduite du nouveau modèle de croissance, l’expert plaide pour la mise en place d’un « outil de pilotage ». Et de poursuivre « ce dernier doit être s’appuyer sur un exécutif plus compacté qu’actuellement pour situer les filières économiques à défendre et celles à libérer, en rapport avec ces zones de libre-échange. Mais à ce jour, regrette-t-il, « il n’y a ni réponse à cette question, ni étude d’impact. On ne sait pas où l’on va ». Il constate, également que ces prétendants, tout comme ceux qu’ils auront à remplacer, semblent avoir une méconnaissance du commerce extérieur, des espaces ouverts à l’exportation tout comme des scénarios de réponses à proposer dans les espaces économiques communs qui engagent l'Algérie, à l’image de la zone de libre-échange avec l’UE et la grande zone arabe de libre-échange (GZALE).

M. A. Z.