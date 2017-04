Alger - Tizi-Ouzou en train en 40 minutes : à partir d’aujourd’hui

Comme l’avait annoncé le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaâ Talaï le premier voyage en train sur la ligne ferroviaire Alger-Tizi Ouzou a eu lieu ce samedi.

En effet, après les essais techniques qui ont été réalisés avec succès, ce tronçon est opérationnel, ceci d’autant que les responsables de la SNTF, s’étaient engagés auprès du ministre, lors de la visite qu’il a effectuée à la wilaya de Tizi-Ouzou. « L’Etat a dépensé 60 milliards de dinars pour la concrétisation de ce projet important pour la région. Je serai intransigeant sur le respect des délais de lancement des essais que vous avez fixés entre le 1er et 14 avril et la date de la mise en service effective et réelle de la voie ferrée qui est le 15 avril », a-t-il lancé, notamment en direction des responsables de l’agence nationale d’étude et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) et la société national des transports ferroviaires (SNTF), ainsi que le groupement d’entreprises en charge des travaux.

Pour sa part, M. Yacine Ben Djaballah, directeur général de la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) a fait savoir que la SNTF assurera un service de qualité pour les voyageurs empruntant cette desserte ferroviaire, qui relie Tizi-Ouzou à la capitale, Alger, en 40 minutes seulement, avec un billet de 170 DA.

Le projet de modernisation de la ligne ferroviaire Thénia-Tizi Ouzou vers Oued Aïssi sur une distance 50 km comporte entre autres, neuf viaducs, 21 ponts rails, 11 ponts route et quatre tunnels au niveau de Thénia, Naciria, Tadmaït et Draâ Ben Khedda, ainsi que six gares à Si Mustapha, les Issers, Bordj Ménaïel, Naciria, Tadmaït et Draâ Ben Khedda, en plus d’une halte à Boukhelfa.

La wilaya de Tizi-Ouzou compte deux autres projets de lignes ferroviaires actuellement en étude, à savoir celle qui reliera Draâ El Mizan et Dellys et l’extension de ligne Thénia-Oued Aïssi vers Tamda et Azazga sur 25 km. Le taux d’avancement de ce projet tourne actuellement autour des 30 %.

Par ailleurs, de nouvelles lignes seront également, mises en service précise-t-il, notamment celle reliant Oran à Saida.

Le DG de la SNTF annonce, en outre, le renforcement des dessertes sur la ligne Oran-Béchar par l'introduction de deux trains/jour.

De nouvelles lignes de banlieues sont, d’autre part, prévues dans les régions d'Oran, Constantine, Annaba et Alger (Agha-Aéroport).



Une desserte Annaba-Tunis le 1er mai



Concernant la mise en exploitation d’un train à grande vitesse reliant Alger et Constantine celle-ci n’est pas encore à l’ordre du jour, a précisé M. Bendjaballah, spécifiant que, « pour le moment tous les efforts sont concentrés sur la modernisation de la ligne Alger-Oran ». Des travaux de modernisation de cette ligne, seront bientôt lancés, a précisé M. Ben Djaballah en s’excusant auprès des usagers à propos des perturbations que ces travaux vont engendrer sur la ligne Alger-El Affroun, Quant a la desserte ferroviaire reliant la ville algérienne de Annaba à la capitale tunisienne, Tunis M. Yassine Bendjaballah a révélé qu’elle sera mise en service le 1 mai prochain, « l'exploitation de cette liaison ferroviaire est rendue possible après l’achèvement des travaux de réaménagement d'un tunnel sur la partie du rail se trouvant sur le territoire tunisien » a-t-il expliqué. Cette contrainte a été à l'origine du report de la mise en service de cette liaison devant intervenir en août 2016. Le train qui va assurer cette desserte, avec des haltes dans plusieurs villes algériennes et tunisiennes, va circuler à une vitesse de 160 km/h, selon les indications fournies par le même responsable. Le trajet complet de cette liaison est de plus de 1.200 km et sera fait en six heures entre les deux villes Annaba et Tunis.

Sarah A. Benali Cherif