Partenariat algéro-chinois : Lancement du parc d’attractions Habibas Land

La première pierre du gigantesque nouveau parc d’attractions d’Oran appelé « Habibas Land » a été posée, hier, par le wali d’Oran. Le projet qui va être érigé sur une superficie de 17 hectares située au boulevard millenium à l’est du chef-lieu de la wilaya, représente un investissement global de prés de 7,5 milliards DA, créé dans le cadre d’un partenariat public-privé, représenté par un EPIC local et une société chinoise de droit algérien, en vertu de la règle 51/49. Le projet en question comprend, selon sa fiche technique, la réalisation de plusieurs infrastructures attractives, de loisirs et de détente, des espaces aquatiques et des jeux en plein air, d’un parking de 3.000 places, d’espaces destinées aux sports extrêmes et d’autres commodités de confort qui répondent aux standards internationaux en matière de technologie et de sécurité, assurent ses promoteurs. Il prévoit, en outre, des structures d’hébergement, de restauration et même d’organisation de certains évènements. Il convient de rappeler qu’un projet similaire baptisé «O. MALL « (en référence à Oran) a été présenté officiellement, il y a quelques semaines.

Il s’agit d’un projet d’investissement touristique dans lequel intervient, outre les Turcs, deux autres promoteurs nationaux. Sa réalisation nécessite un investissement global de 82 millions d’euros et une superficie dépassant les 50 hectares dans le quartier dit Petit-Lac. Il comprend la réalisation d’un grand complexe commercial et hôtelier, un parc d’attraction et un parc aquatique. Le partenaire turc est en charge de la réalisation du centre commercial, l’hôtel de 150 chambres, le parking et le centre sportif. Quant aux parcs d’attraction et aquatique, ils seront pris en charge par les deux promoteurs nationaux. Le wali d’Oran a annoncé, également, le lancement prochainement de trois projets de réalisation de ports de plaisance. L’un sera réalisé par l’entreprise turque « Makyol », les deux autres en partenariat avec deux promoteurs étrangers de management hôtelier.

Amel Saher