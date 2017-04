Promotion de la production nationale : La PME/PMI en locomotive

«Il y a un génie algérien prouvé.» Ce sont les termes employés par le ministre du Commerce par intérim, à l’issue de sa visite, à la Safex, dans le cadre des Journées sur la promotion et l’encouragement de la production nationale. Admirateur quant aux prouesses de certaines entreprises, PME/PMI pour la majorité, Abdelmadjid Tebboune affirme que de tels résultats mènent droit vers la réalisation de l’objectif du gouvernement : consommer algérien.

Cette démarche a comme finalité, de réduire la facture d’importation, passée de 56 à 47 milliards de dollars entre 2015 en 2016. Et que le Premier ministre «exhorte sa réduction de 10 à15 milliards USD supplémentaires en 2017», enchaîne M. Tebboune. Il assure néanmoins qu’en dépit de toutes ces mesures, aucun produit n’est interdit d’importation. À l’adresse des différents exposants, il fait part de la détermination du gouvernement à soutenir la «créativité», et recommande de faire augmenter le taux d’intégration, constituant un des fondements du nouveau modèle économique de croissance.

D’autres entreprises, comme le cas de l’Eniem, sont appelées à «revoir leur plan de développement». Et au ministre d’affirmer que la croissance économique se situe dans les PME/PMI, connues pour l’immédiateté des résultats, la création d’emplois et, au final, la contribution à réduire la facture d’importation qui, poursuit-il, enregistre une prise de conscience à tous les niveaux. Dans cette optique, M. Tebboune trouve «inadmissible» que l’Algérie continue d’importer des denrées disponibles localement, comme le couscous. «Le temps d'ouvrir grandes les portes aux propriétaires de conteneurs est révolue (...) Importer et vendre de la marchandise au port ne sont pas de l’investissement.» Même chez les investisseurs, il y a le bon grain et l’ivraie.



« Economie patriotique »



Abondant dans ce sens, le ministre intérimaire du Commerce réitère que les mesures adoptées par l’Algérie pour la rationalisation des importations n’impactent pas le niveau des échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Union européenne. Explicite, il fera savoir que dans l’article 12 lié à la «clause de sauvegarde», est clairement signifié la possibilité d’arrêter «momentanément» l’importation, en cas de surplus de production. Interrogé sur les foires internationales qui se tiennent en Algérie, Tebboune précise qu’elles entrent dans un cadre de réciprocité, mettant en relief l’importante présence algérienne dans nombre de manifestations internationales. Cependant, le ministre relève l’existence de la «préférence nationale» et de «l’économie patriotique». Se prêtant au jeu des questions-réponses, il indique que les visites multiples des présidents africains ont Algérie, ont permis l’installation des commissions-mixtes versants toutes dans le cadre de la «complémentarité africaine», de plus en plus nécessaire. Rebondissant sur le libre échange dans la région arabe, M. Tebboune, après avoir souligné le classement de certains produits dans la «liste noire», annonce l’annulation de 1.000 positions tarifaires des listes des importations algériennes.



Exposants qui forcent l’admiration



Pour certains produits, les sucreries notamment, le département du Commerce a ordonné le renforcement du contrôle de la qualité, précisant que l’Algérie compte se rapprocher des normes internationales. Approchés, certains exposants n’ont fait que confirmer le «génie» évoqué par le ministre. Des exemples, vous en voulez, des exemples en voilà. Djamil Bensosman, secrétaire général de la Sarl agroalimentaire Boublenza, explique que l’établissement qu’il représente produit, à base du caroubier, des substituts au cacao sous forme de poudres. Présent dans une trentaine de pays, y compris l’Australie, la société disposant entre autres des certifications halal et bio, est passée, depuis 1995, à «l’exportation de 100% de ses produits». Et le marché national? «La demande fait défaut», répond, non sans regrets, M. Benosman. De son côté, Louisa Sidi Haket laisse défiler les prouesses méritées de la société artisanale «Safran Traiki» qu’elle dirige. Entre autres produits, elle exhibe, d’une fierté bien justifiée, des capsules à café au safran qui «n’existent nulle part dans le monde», ainsi que la gelée de thé au safran aux vertus impossibles. Résultat de cette assiduité contagieuse : remise de 4 prix par l’Union européenne. Renouant avec la créativité et la création, les responsables de Saidal, eux, annoncent la réception de trois unités de production au cours de ce mois, précisant que pour le centre de recherche et de développement à Sidi Abdellah, «les terrassements sont déjà entamés».

Fouad Irnatene

M. Tebboune : « réduire l’importation de 15 mds de dollars »

L'Algérie va essayer de réduire ses importations de 10 à 15 milliards de dollars sur l'année 2017, a indiqué hier, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune.

Après une facture d'importations qui avait atteint 56 milliards dollars en 2015 avant de baisser à 46,7 milliards dollars en 2016, le gouvernement va essayer de réaliser une autre réduction en ramenant les importations à moins de 30 milliards dollars à fin 2017, a-t-il avancé lors d'un point de presse organisé en marge des Journées sur la Promotion et l'encouragement de la production nationale qui se tiennent à Alger.

Dans ce sens, le ministre a insisté sur la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) qui constituent, selon lui, « un facteur non négligeable » pour booster l'économie nationale et créer des postes d'emploi. Concernant les produits alimentaires dont la facture d'importation pèse lourdement sur la balance commerciale, il a appelé à consommer algérien. En effet, a-t-il expliqué, « l'importation des produits alimentaires coûte beaucoup d'argent en devises à l'Etat ». D'où la nécessité, a-t-il poursuivi, d'aller vers l'encouragement de la production locale à travers la consommation du produit algérien. Pour rappel, les importations des produits alimentaires se sont chiffrées à 8,22 milliards de dollars en 2016, soit près de 18% de la facture globale des importations algériennes. Lors de sa tournée dans les différents stands, M. Tebboune s'est entretenu longuement avec les exposants en les invitant à déployer plus d'efforts pour assurer une production locale de qualité et éviter le recours à l'importation. Les Journées sur la promotion et l'encouragement de la production nationale voient la participation de 120 exposants activant dans plusieurs secteurs telles les industries mécanique, de l'électroménager, de l'agroalimentaire et de la pétrochimie. A rappeler que pour l'année 2017, le ministère du Commerce a ouvert les contingents quantitatifs pour l’importation des produits et des marchandises au titre des licences d’importation qui concernent 21 produits industriels et agricoles, et ce conformément aux dispositions du décret exécutif de 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licences d’importation ou d’exportation de produits et marchandises.

La liste des contingents des produits à soumettre au dispositif des licences pourrait éventuellement être élargie à d’autres produits et contingents, en temps opportun. La balance commerciale de l`Algérie a enregistré un déficit de 17,84 milliards de dollars durant l`année 2016, contre un déficit de 13,71 mds usd en 2015, soit un creusement de déficit de près de 5%. (APS)