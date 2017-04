Paroles d’urnes : Devoir et droit

Voilà, la campagne électorale des législatives du 4 mai entame sa deuxième semaine. Pour s’en rendre compte, il n’y a qu’à observer le marathon entamé par un grand nombre de chefs de partis politiques qui vont sillonner le territoire national tout au long de cette période, du moins pour ceux qui détiennent des listes dans toutes les circonscriptions électorales.

Meetings populaires, rencontres de proximité ou présence sur la Toile, via les réseaux sociaux, tous les moyens sont bons pour séduire les électeurs et les convaincre d’aller voter massivement. La mobilisation des foules demeure donc le plus grand défi des partis, lesquels doivent redoubler d’imagination et faire preuve d’un grand pouvoir de persuasion pour atteindre l’objectif principal, à savoir inciter les Algériennes et les Algériens à se présenter aux urnes le jour J. Et quoi de mieux qu’un engagement sincère des candidats, un programme ambitieux et un projet de société à la hauteur de la grandeur de l’Algérie, pour convaincre les électeurs du bien-fondé de leurs arguments. Normalement, c’est cette ligne de conduite que doivent suivre les acteurs politiques, mais, malheureusement, il se trouve que certaines voix, par on ne sait quelle logique, ne l’entendent pas de cette oreille. Des hommes politiques optent plutôt pour un discours à la limite de l’extrémisme, et poussent le bouchon un peu loin en qualifiant les abstentionnistes de tous les noms d’oiseaux. Accuser un citoyen qui ne vote pas, donc pas convaincu par les programmes des candidats, de traître, d’irresponsable et de non-citoyen, c’est un peu trop, convenons-nous. C’est tout sauf une démarche réfléchie, Ce n’est assurément pas de cette manière qu’on va persuader les Algériennes et les Algériens, encore hésitants, de participer activement dans ce processus, tout au contraire. Certes, ce serait idéal que les citoyens s’impliquent grandement dans la consultation électorale, mais si certains n’ont pas encore décidé de participer au scrutin, il existe d’autres procédés, moins musclés, pour les attirer dans la voie voulue. Celle menant vers l’urne, en toute démocratie et transparence. Et, justement, la campagne électorale est faite pour ça. Mobiliser, sensibiliser et enfin convaincre, avec, et c’est le plus important, un discours apaisant et porteur, pour faire comprendre aux Algériens que l’acte de voter est avant tout un droit constitutionnel. Le Premier ministre l’a bien souligné, lors de sa dernière sortie à Djelfa, en affirmant que chacun est libre d’accomplir ou pas ce droit et devoir à la fois, à condition toutefois de ne pas s’immiscer et d’imposer ses choix aux autres, pour tenter de semer la zizanie. Comme quoi, chacun sa conviction, dans le respect total des lois de la République.

S. A. M.