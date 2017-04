Belgique : Les candidats investissent la toile

La campagne électorale se poursuit en Belgique où les candidats, à défaut d'aller à la rencontre des membres de la communauté nationale établie dans ce pays, investissent la Toile pour tenter de convaincre les plus de 17.000 électeurs de la circonscription. Même si les partis ont procédé à l'affichage des listes de leurs candidats sur les panneaux qui leur sont réservés au siège du consulat général d'Algérie à Bruxelles, les candidats en lice pour les 2 sièges de députés à l’Assemblée populaire nationale réservés à la zone 4 (Europe, hors France, Canada, États-Unis et reste du monde), préfèrent investir la campagne sur les réseaux sociaux et les chaînes de radio locales, ainsi que sur les chaînes de télévision communautaires. Une semaine après le lancement de la campagne de «chasse» aux électeurs, les candidats ont décidé de s'affranchir des contraintes des meetings électoraux qui nécessitent une logistique importante, mais surtout un financement conséquent, pour concentrer leur communication électorale sur les canaux d'information qu'offre le net. Presque tous les candidats ont un site et se servent de l’internet pour faire connaître leur programme, offrir le téléchargement de dépliants ou encore discuter avec les électeurs à travers les forums de chats. Un exercice auquel s'est prêté, à plusieurs reprises, le candidat Hamza Mahdi, tête de liste du parti El-Karama. Ce dernier est allé même jusqu'à présenter le programme électoral de son parti et expliquer ses motivations par courriel afin d'attirer de nouveaux électeurs, tout en restant très actif sur les réseaux sociaux, terrain de prédilection des autres candidats. En plus du net, les candidats aux législatives du 4 mai participent aux débats consacrés au scrutin sur les chaînes radio locales telles que AraBel ou sur la chaîne de télévision BeurTV ou encore EuroMagh. Si les stratégies électorales et les thèmes de campagne diffèrent d'un candidat à l'autre, ils sont unanimes à appeler les membres de la communauté nationale établie en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg à aller voter par «devoir civique». Ils partagent tous le même slogan : «Allez voter».



Exhorter nos ressortissants à aller voter



Une campagne pour sensibiliser les ressortissants algériens établis en Belgique à l'importance de faire entendre leur voix sera lancée cette semaine afin de les exhorter à participer au scrutin dès l'ouverture des bureaux de vote prévue du 29 avril au 2 mai prochains, pour la communauté nationale établie à l'étranger. «Une campagne d'information et de sensibilisation de la communauté à l'importance d'aller voter va être lancée dès cette semaine. Nous allons envoyer des SMS individuels pour exhorter les membres de la communauté nationale à aller voter, les informer des adresses de bureaux de vote, des horaires d'ouverture et de fermeture», a indiqué le consul général d'Algérie à Bruxelles, Abdelkrim Yamani. Selon M. Yamani, des spots publicitaires seront également diffusés à travers les chaînes de radio local, pour inciter les ressortissants algériens à aller voter. «Nous avons été autorisés à afficher au niveau des communes, où des bureaux de vote seront ouverts pour le scrutin du 4 mai, et nous comptons profiter de cet espace pour sensibiliser nos compatriotes sur la nécessité de participer au vote», a-t-il fait savoir, soulignant qu'il compte également sur le mouvement associatif pour réussir cette mission. Six bureaux de vote, implantés dans les grands centres urbains où se concentre la communauté nationale établie en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg, seront ouverts pour accueillir les 17.298 électeurs appelés aux urnes dans le cadre des législatives 2017. Des bureaux de vote seront installés au niveau du Consulat général à Bruxelles, à Gand, à Liège, à Mons, à Charleroi et à Luxembourg. «C'est le fichier électoral qui nous a imposé cette répartition et organisation de bureaux», a expliqué le consul général d'Algérie à Bruxelles. «Ces bureaux, a-t-il poursuivi, seront encadrés par plus d'une trentaine d'agents formés pour assurer le bon déroulement du scrutin.» «Nous avons déjà accueilli les représentants des candidats, qui nous ont remis la liste des observateurs chargés du suivi du scrutin et du déroulement de l'opération de dépouillement», a-t-il encore ajouté.