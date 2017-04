Amara Benyounes (MPA) : « Voter massivement, pour prémunir l’Algérie contre la menace extérieure »

Le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounes, a appelé, hier à Tizi Ouzou; à voter massivement. Animant un meeting à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri, Amara Benyounes a en effet plaidé en faveur d’une participation massive des électeurs et électrices à ce scrutin, pour imposer un changement et permettre aux démocrates républicains de siéger au Parlement. «L’élection est la seule et unique issue à tous les problèmes auxquels fait face notre pays», a-t-il insisté, rappelant que «le changement ne peut être provoqué par la rue qui mène toujours au chaos ni encore moins par un coup d’État militaire qui ne peut jamais se produire en Algérie où l’armée est uniquement au service du pays et de son peuple». Le premier responsable du MPA a également plaidé en faveur de la consolidation de la paix retrouvée dans notre pays, estimant que la «paix est un préalable à la construction du pays et son développement dans tous les domaines». Fidèle à son discours, le chef du MPA a en outre insisté sur la nécessité, voire l’urgence, de la mise en œuvre de véritables et profondes réformes économiques, pour faire face au contexte mondial et local particulièrement difficile. «J’insiste sur les réformes économiques, car la solution est avant tout économique», a-t-il affirmé. Évoquant la question identitaire, Amara Benyounes a, d’abord, salué la décision de la constitutionnalisation de la langue amazighe comme langue nationale et officielle, ajoutant que le combat pour l’amazigh doit être désormais celui des scientifiques et académiciens, pour sa promotion, et non pas des partis politiques qui n’ont rien à faire dans ce combat. «L’amazigh n’est pas et ne doit jamais constituer ce fonds de commerce que tentent d’utiliser certains partis en mal de programme et de base populaire», a par ailleurs fait observer le président du MPA, rendant hommage aux pionniers du combat identitaire et aux victimes des événements tragiques du printemps 2001. Amara Benyounes a dénoncé ce qu’il a appelé de nouvelles races de politiciens qui squattent les réseaux sociaux pour dénigrer notre pays.

Bel. Adrar