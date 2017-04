Campagne électorale législative : plus d’importance à la jeunesse et à la femme

La campagne électorale pour les législatives du 4 mai aborde sa seconde semaine. Elle évolue dans la sérénité partout à travers le pays. Elle se distingue aussi par une maturité jusque-là jamais consacrée durant les précédentes consultations électorales. Aussi variés que développés de différentes manières, les thèmes évoquées durant cette campagne électorale font ressortir, à titre de dénominateur commun, cette ambition de consacrer une amélioration certaine de la situation actuelle du pays.

Les thèmes en question évoquent, entres autres, la nécessaire consolidation de la stabilité du pays et la préservation de l’unité nationale, la dynamisation de l’économie, la lutte contre la disparité régionales et, bien évidemment, l’amélioration du vécu social de nos concitoyens. Hier, au 7e jour de campagne, ce sont les thèmes de la jeunesse et de la femme qui étaient à l’honneur.

«Les jeunes sont l’espoir de l’Algérie et son avenir», a clamé le SG RND, Ahmed Ouyahia, dans un meeting qu’il a animé à Mila.

Pour Ouyahia, il est impératif de promouvoir les acquis sociaux au profit de la catégorie de la jeunesse qui constitue, c’est connu, la majeure partie de la société. En ce sens, l’excellent tribun qu’a toujours été Ouyahia ne manque d’argumentaires.

Il propose ainsi une meilleure accessibilité au logement au profit de la jeunesse. En la matière, le RND s’engage, de l’avis de son secrétaire général, à relever à 60.000 DA le plafond de salaires des demandeurs éligibles au logement public locatif (social), pour permettre à un plus grand nombre de citoyens fonctionnaires d’accéder à un logement qui préserve leur dignité. Ahmed Ouyahia considère en effet que le plafond actuel de 25.000 DA «n’a plus de sens», proposant, entre autres solutions d’accès au logement, «l'octroi par le Trésor public de crédits non-rémunérés pour la construction de logements individuels, la réservation de 10% des logements sociaux réalisés aux jeunes célibataires et le soutien à hauteur de 1 million DA au logement rural». À partir de Mostaganem, le président du Front démocratique libre (FDL), Rabah Brahmi, a soutenu par ailleurs que sa formation politique est favorable pour l’octroi d’une indemnité aux femmes au foyer. Il a ajouté que son parti a élaboré un programme pour cette campagne des législatives, reposant sur les jeunes, en tant que «moteur du changement positif», pour renforcer la sécurité et la stabilité. De son côté, le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Mohamed Saïd, a assuré, à partir de Djelfa, que sa formation politique œuvre pour la mise en place «d’institutions fortes, avec des hommes compétents et loyaux». «Nous avons grand besoin d’une autre révolution dans les esprits», fait-il remarquer.

De Ghardaïa, le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a par ailleurs appelé le peuple algérien à «user de son droit civique pour opérer le changement et ne pas céder aux appels des partisans du boycott». Il a estimé qu’«il était temps pour les Algériens de s'unir dans l’intérêt de l'Algérie et de s’exprimer par les urnes afin d’instaurer une République de droit et de justice sociale». Dans la même optique, Hadidi Salem, président du Mouvement national des travailleurs algériens (MNTA), a insisté, à partir de Mascara, que le boycott des élections ne représentait «pas une solution aux problèmes des Algériens», et qu’il est «primordial de voter massivement en faveur des meilleurs» candidats pour servir le pays. Pour sa part, le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), Abdelmalek Bouchafa, a affirmé, vendredi après-midi à Alger, que le programme électoral de sa formation politique était «profondément attaché à la cause nationale et à la justice sociale inspirée du parcours du défunt Hocine Aït Ahmed», réitérant son engagement «à l'action politique noble». Il a expliqué que le projet politique du parti, portant sur la mise en place d’un «consensus national», a valeur d’un «solide rempart pour la défense de l'Algérie».

De son côté, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a plaidé, quant à elle, à Aïn Témouchent, pour le retour du «monopole de l’État sur le commerce extérieur, pour réguler le marché et préserver le pouvoir d’achat du citoyen».

Karim Aoudia