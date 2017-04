Hadj : Il coûtera 496.000 DA

Le coût du hadj 2017 est fixé à 376.000 DA, billet d'avion non inclus, a annoncé mardi dernier un communiqué du ministère des Affaires religieuses et du Wakf. Les frais de transport aérien restent inchangés, a précisé la même source, en ajoutant que le billet d’avion pour les Lieux saints de l’islam, établi auparavant à 120.000 dinars par personne, est resté stable. Les nombreux lauréats(es) du tirage au sort pour le Hadj 2017, effectué comme on le sait le 25 mars dernier à travers l’ensemble du pays, devront payer un montant global de 496.000 dinars chacun. Ravis de la décision prise par les autorités saoudiennes et portant réattribution à l’Algérie de son quota initial de 36.000 hadjis, cette année, les nombreux candidats au pèlerinage, ont accueilli avec un grand soulagement cette nouvelle concernant le coût officiel du Hadj 2017, qui leur permet désormais de se consacrer entièrement aux préparatifs du pèlerinage aux Lieux saints de l’islam proprement dit. En attendant de connaître les dates de versement des frais du hadj à la Banque d’Algérie et celles, relatives à la vente des billets d’avion par la compagnie Air Algérie et son partenaire Saudia Airlines, les futurs hadjis planchent également, et surtout, sur leur prise en charge durant tout le pèlerinage, depuis l’Algérie aux Lieux saints de l’islam, et ce, dans tous les domaines. Membre à part entière de la mission algérienne du Hadj, le ministère des Affaires religieuses et du Wakf est en effet prêt à assumer son important rôle d’orientation et de sensibilisation des hadjis. Les autres, c'est-à-dire les nombreux représentants des ministères, institutions et organismes divers concernés, sont également et pleinement engagés dans les préparatifs matériels et techniques du pèlerinage, en attendant que les futurs pèlerins procèdent au choix des agences de voyage et de tourisme, capables de leur assurer une bonne prise en charge de leurs besoins, en termes d’hébergement, de restauration, de transport aux Lieux saints, notamment. Selon l’Office national du Hadj et de la Omra, (ONPO), 38 agences de voyage et de tourisme, dont celles de l’ONAT et du Touring Club d’Algérie (publiques) ont été initialement agréées pour le Hadj cette année, avant l’aboutissement des recours de 5 autres opérateurs, ce qui nous donne un total de 43 agences en tout. Enfin, concernant le transport aérien, le directeur commercial de la compagnie Air Algérie a annoncé dernièrement que la vente des billets d’avion Hadj débutera le mois de mai prochain, en précisant que 69 vols sont prévus en direction des Lieux saints de l’islam, à partir des 5 importants aéroports du pays.

Mourad A.