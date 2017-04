Fonction publique : Les concours de recrutement ouverts

La direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative a annoncé l’ouverture des concours de recrutement pour l’année en cours. Ainsi, il est demandé à tous les secteurs publics de recenser le nombre des postes vacants avant le lancement des concours à partir de ce mois d’avril.

La direction générale de la fonction publique avait publié sur son site internet, un communiqué où elle a confirmé le lancement des concours de recrutement au titre de l’exercice budgétaire 2017, et a instruit toutes les directions et institutions publiques à urger le lancement de tous les concours afin d’exploiter tous les postes budgétaires décidés par le gouvernement pour ces secteurs au profit des jeunes diplômés universitaires qui souffrent du chômage.

La direction générale de la fonction publique, insiste à ce que tous les concours de recrutement soient lancés juste après les élections du 4 mai prochain afin de pourvoir les postes vacants, notamment ceux dont leurs titulaires ont été admis à la retraite.

Parmi les secteurs concernés par l’ouverture des concours, l’on citera, le ministère de l’Education nationale, qui va procéder au recrutement des enseignants tous paliers confondus, ainsi que le personnel administratif et les travailleurs fonctionnels. Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, est également concerné par ce concours, puisqu’il est prévu l’ouverture d’un nombre important de postes de travail au niveau notamment de la direction générale de la sûreté nationale, la direction générale de la protection civile, ainsi que des postes administratifs au niveau des collectivités locales. Les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et celui de la Santé sont également, concernés par les concours de recrutement, ainsi que d’autres secteurs.

Aussi, il faut se connecter sur le site de la DGFC pour voir les dates et les branches des divers concours proposés : médecine, informatique, architecture et génie civil... ainsi que les ministères et les administrations qui recrutent : ministères de l'Education, ministère du Tourisme, de la Justice... ainsi que les hôpitaux, les universités, les centres médicaux, directions du commerce... A ce jour, ce ne sont pas moins de trente-deux concours qui sont ouverts dans plusieurs secteurs étatiques, en attendant l’ouverture de nombreux autres d’ici le mois de mai prochain.

Le secteur de l’Education nationale, faut-il le rappeler, va massivement recruter. Ce seront, en effet, pas moins de 40.000 postes d’enseignants qui seront pourvus dès le mois de juin prochain.

La ministre de l’Education nationale avait expliqué que ce chiffre est justifié par le nombre important de départs à la retraite qui seront enregistrés à partir du mois d’août prochain. « On va ouvrir la plateforme numérique du dernier concours du 7 au 17 avril pour une exploitation au niveau de la wilaya. Les comptes de ceux ayant eu la moyenne au dernier concours seront ouverts », a indiqué la ministre qui révèle que c’est surtout grâce à la Fonction publique, qui a donné son accord, que ce recrutement sera possible et ce, malgré la crise économique qui frappe le pays. « Nous rendrons publiques les conditions et les modalités d’inscription au prochain concours et il sera procédé ensuite à l’ouverture, le 2 mai, d’une autre plateforme pour permettre aux postulants d’effectuer leur inscription au concours qui se déroulera le 29 juin », avait précisé Mme Benghebrit.

Selon la ministre, le nombre de départs à la retraite n’est pas uniquement justifié par la loi sur les retraites. « C’est un renouvellement générationnel », a indiqué la ministre, qui a soutenu que la tendance se renversera dès l’année prochaine. « Le secteur pourra dans quelques années se passer des recrutements externes, puisque les besoins seront comblés exclusivement avec les diplômés des écoles normales supérieures », a-t-elle ajouté. Avant de passer au concours, le ministère de l’Education nationale puisera d’abord dans la liste d’attente de ceux qui ont concouru l’an passé.

Il y a lieu de souligner à la fin qu’en vertu de l’article 74 du statut général de la fonction publique, le recrutement des fonctionnaires est soumis au principe de « l’égal accès aux emplois publics ». Les recrutements dans la fonction publique s’effectuent par voie de concours dont l’âge minimum pour l’accès à un emploi de la fonction publique est fixé à 18 ans révolus.

Salima Ettouahria