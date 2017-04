22e opération de relogement à Alger, M. Zoukh : « Avant la fin du mois »

M. Abdelkader Zoukh, qui s’est exprimé, hier, en marge d’une visite de travail et d’inspection de plusieurs chantiers de la wilaya, a fait savoir que cette opération est prévue avant les prochaines échéances législatives, sans toutefois en préciser la date exacte. Il a indiqué que dans le cadre de cette 22e opération, il sera procédé au relogement des habitants des haouchs et des habitations indécentes (baraques, logements exigus et précaires). Selon le même responsable, le dossier des haouchs nécessite une étude approfondie pour séparer les haouchs agricoles de ceux relevant des communes ou appartenant à des privés. M. Zoukh, a indiqué que les fortes intempéries enregistrées récemment ont été à l'origine du retard de cette opération. « Ces intempéries ont retardé l’aménagement extérieur des nouvelles cités », a-t-il expliqué, ajoutant qu’il a fallu attendre quelque temps pour parachever les travaux. « C’est une question de temps seulement, les citoyens doivent nous comprendre et patienter », a-t-il dit. Le wali a annoncé, dans ce sens, la remise de 2.000 clefs aux souscripteurs de logements sociaux participatifs (LSP) dans le cadre de la 22e opération de relogement, rappelant que le nombre global de ces logements au niveau d'Alger est de 42.000 unités, dont 21.000 ont été distribués.



« Aménagement de l’oued El Harrach : le projet sera livré dans les délais »



Par ailleurs, et durant sa visite d’inspection dans la circonscription administrative d’El Harrach, M. Zoukh a affiché son mécontentement au sujet des projets qui accusent un certain retard, particulièrement sur le chantier d’aménagement de l’oued el Harrach dans la commune de Bourouba.

« La réception de la totalité du projet d'assainissement et d'aménagement de l’oued El Harrach est prévue à la fin 2017, vous devez doubler, voire tripler les efforts pour combler le retard afin de respecter les délais impartis », a-t-il exigé aux maîtres d’œuvre.

Le wali a, par la même occasion, annoncé la création de nouveaux collecteurs d’épuration des eaux usées dans la commune d’El Harrach, qui devraient, selon les responsables du projet, réduire au maximum la présence d’eaux usées à travers plusieurs points de la commune, ainsi que d’autres localités voisines.

« Avec l’achèvement des ouvrages destinés à cet effet, les rejets d’eaux usées n’iront plus vers la mer ou les oueds, mais dans ces stations où, une fois traitées, celles-ci seront en grande partie réutilisées dans le domaine de l’irrigation », ont-ils expliqué.

M. Zoukh fait savoir, dans ce sens, que la seconde plus importante mission après l’éradication des bidonvilles est de dépolluer Alger par le traitement total des rejets d’eaux usées, opération qui sera, selon lui, effective dès 2018. « La wilaya poursuit ses efforts pour éliminer toutes les sources de pollution en Algérie, à commencer par l’oued El Harrach ». Accompagné d’une importante délégation, Zoukh s’est enquis de l’état d’avancement de plusieurs projets et en a réceptionné d’autres, comme les aires de jeu et les espaces verts dans les communes de Bachdjarah, Bourouba, El Harrach et Oued Smar.

« La wilaya d'Alger a engagé un vaste programme de réhabilitation, et une importante enveloppe financière a été dégagée aux projets de développement local au niveau de la circonscription administrative d’El Harrach », a affirmé Zoukh qui a mis en évidence le fait que le manque considérable d’aires de détente pour les jeunes et les moins jeunes dans cette localité est en passe d’être résorbé.

Le responsable a d’ailleurs mis l’accent sur l’importance de la mise en œuvre du plan de développement local, appelant les collectivités locales à contribuer à l’amélioration de l’environnement du citoyen.

Il a ensuite visité le projet de réalisation d’un marché de proximité dans le quartier de Boumaâti. Un marché qui devrait ouvrir ses portes quinze jours avant le mois sacré du ramadhan pour contrecarrer les spéculateurs et permettre aux citoyens d'acheter les produits alimentaires, fruits et légumes à des prix « raisonnables », assure le wali.

Il y a lieu de souligner que lors de cette visite, le wali d’Alger a été interpellé par des familles qui réclamaient des logements décents. Zoukh a été à l’écoute de leurs doléances, et leur a promis de traiter leurs problèmes dans les plus brefs des délais, s’ils ouvraient droit.

Sarah A. Benali Cherif