Avis d’élécteurs : La communauté à l’étranger veut une assemblée à l’écoute

Dans une lettre ouverte adressée aux candidats en lice aux élections législatives, l’Alliance des associations des Algériens de France (ANAAF) se dit « convaincue que la communauté établie en France sera heureuse et fière de soutenir par son vote massif toutes celles et ceux qui, avec un programme et des propositions de militants politiques sincères, les voies pour organiser ses énergies et exploiter sa créativité autour de perspectives et d'ambitions partagées pour son avenir et celui de ses enfants, mais aussi pour le renforcement et la consolidation du progrès social, économique et démocratique sur la terre de ses ancêtres ». Et de poursuivre « pour tout cela, vous devez vous engager et vous mobiliser politiquement pour qu'elle ne soit plus stigmatisée, montrée du doigt, soupçonnée de manque de loyauté citoyenne pour être mise à l'index de toute réflexion ou ambition politique susceptible de prendre enfin et véritablement en considération ses légitimes aspirations et que sa voix soit respectée, écoutée et entendue » .

L’ANAAF demande aux candidats d’être « lucides avec des convictions fermes pour partager et comprendre les peines de la jeunesse afin de lui offrir une espérance pour qu'elle se mobilise à nouveau et se solidarise ». Et de continuer : « ne marchandez pas votre exigence morale et intellectuelle et ne renoncez jamais à la noblesse du militantisme sincère pour défendre l'intérêt collectif », lit-on dans la lettre ouverte. « On doit répondre à l’appel du pays »

Contacté par nos soins Fayçal, jeune Algérien établi au Canada espère que les futurs représentants des Algériens vivant à l’étranger ouvriront le débat sur les réelles inquiétudes et préoccupations de cette communauté tels que « l’ouverture des banques algériennes en Europe, de la publicité sur la destination Algérie pour nos émigrés, des prêts bancaires aux émigrés pour construire ou acheter leurs maisons au pays d’origine afin de rentrer chez eux définitivement ou pour passer les vacances en Algérie. Une autre question qui tient à cœur notre interlocuteur, concerne l’épineux problème du rapatriement des dépouilles d’Algériens décédés à l’étranger. « J’interpelle les autorités et les futurs députés sur la prise en charge de ce point bien précis », déclare Fayçal. En France, ce sont généralement les émigrés des années 1960-1970, majoritairement inscrits sur les listes qui se mobilisent le plus à chaque scrutin « l’exercice du droit de vote est très important, de plus, voter me fait sentir que je suis Algérien, moi qui ai quitté le pays depuis des années… », dira Mahmoud, 58 ans, parti en France en 1975.

Une chose est certaine la communauté établie à l’étranger « vote pour l’Algérie », précise Fayçal estimant que le vote est « un devoir et on doit répondre à l’appel du pays ».

Farida Larbi