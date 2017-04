RND à Alger : Bonne cote de popularité

Le match électoral s’est engagé. Le bruit de la campagne commence à retenir l’attention. Pour nous éclairer sur l’état d’esprit qui règne au sein du RND, Seddik Chihab, tête de liste du parti à Alger, indique d’emblée que le RND a peaufiné sa stratégie électorale avec des objectifs clairs et précis, en perspectives de ces législatives, bien avant l’annonce du scrutin. M. Seddik Chihab compte conduire cette liste à la députation. Les candidatures du RND, dont la cote de popularité est bonne, sont motivées par les militants. A en croire ce candidat, que l’on présente parmi les brillants cadres du parti, se mettre au service de ces concitoyens est un sacerdoce dont il a pris goût et tient à y consacrer tout son temps, son énergie et son expérience. « Je pense que nous sommes bien accueillis. Nous sommes écoutés et respectés. Ils se laissent convaincre. Ils débattent et apprécient la franchise du président du parti, Si Ahmed . Ils ont compris que nous sommes un parti qui a une politique sociale. Ils ont compris que nous voulons vraiment participer à la stabilité du pays. Ne nous faisons pas dans l’alarmisme », a-t-il déclaré à El Moudjahid. Il rappelle, non sans fierté, que son parti demeure un acteur important de la scène politique algérienne, « nous avons des idées liées à l’évolution de notre pays. Nous sommes à un tournant décisif et le côté social et économique nous intéresse, particulièrement, notre programme aspire à la construction d’un pays prospère et harmonieux. Les citoyens que nous avons rencontré écoutent et nous retenons leurs préoccupations, qui sont globalement d’ordre social », a-t-il expliqué. « Les gens veulent que leurs problèmes soient vite pris en charge. Au RND, nous proposons des solutions réalistes. Il n’existe pas de solutions miracle. Si nous gérons au mieux nos dépenses, si on arrive à améliorer le rendement fiscal, on peut régler un certain nombre de problèmes. Notre programme va dans ce sens et a surpris plus d’un, nous apportons des solutions sur le plans économique et social, les gens ont découvert un RND humain, très proche des préoccupations des citoyens,» précise le candidat tête de liste du RND. Il y a une impatience. Une fois élu à l’Assemblée nationale, M. Seddik Chihab dit représenter dignement les Algériens, dont il connaît les aspirations et préoccupations. Quant aux grandes lignes du programme, leur présentation est laissée aux bons soins du secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, qui anime des meetings populaires dans plusieurs wilayas. « Notre programme vise l’émergence d’une économie compétitive, productive à même de générer une croissance soutenue susceptible de répondre de façon juste et solidaire aux attentes de nos concitoyens, » a-t-il soutenu. Quant à sa feuille de route, avance Chihab, c’est de réussir à se faire élire au poste de député en mai prochain pour apporter sa pierre à l’œuvre de construction nationale et à aider ses concitoyens à se faire entendre. M. Seddik Chihab affirme aussi qu’au cours de ces cinq premiers jours, la campagne n’a pas déraillé, « combien même certains adversaires ont essayé de nous donner des coups sous la ceinture, en remuant l’épisode de 1997 ». « On fait tout pour triompher. Nous avons des candidats qui ne traînent pas de casseroles. Nous avons des candidats compétents avec une expérience, dont 30% de femmes, 20% de jeunes et 50% pour les seniors. Les femmes et la jeunesse sont la locomotive du progrès. Nous avons un bon programme, c’est au peuple de décider. Si nous gagnons les élections, nous allons mettre sous forme de proposition de lois tout ce que nous avons proposé durant la campagne électorale », a-t-il assuré.

F. B.