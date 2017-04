Ould-Abbès (FLN) : « Opter pour un discours rassembleur »

Le secrétaire général du Front de libération national (FLN), Djamel Ould Abbes, a appelé à partir de Médéa, les formations politiques à s’éloigner du discours vindicatif et à éviter tout dérapage verbal à l’encontre des autres candidats. S’exprimant à l’occasion d’un meeting populaire, organisé à la salle omnisports Imam-Ilyes de Médéa, dans le cadre de la campagne pour les prochaines législatives, M. Ould Abbes a indiqué que son parti refuse d’être entraîné dans des débats violents et vindicatifs, comme il refuse de sortir du cadre civilisé qui doit primer. Le SG du FLN a affirmé que son parti a opté pour un discours pacifique et rassembleur et ne compte, aucunement, renoncer à ce choix, invitant, à cet égard, les candidats du parti à éviter de répondre aux provocations émanant des autres concurrents. Il a insisté pour que tout le travail de mobilisation au profit des candidats du FLN soit focalisé sur les zones enclavées et sur la rencontre des populations du pays profond, car, c’est au sein de ces régions que le FLN a pris ses racines et a trouvé ses soutiens, au début de sa création, a-t-il fait savoir. M. Ould Abbes a annoncé, par ailleurs, que la parti va renouveler sa confiance, lors des prochaines élections communales et de wilaya, aux élus du parti qui ont réalisé un bon score, à l’occasion des élections de 2012, concluant que le meilleur gage de crédibilité des élections du 4 mai est le fort taux de participation attendu le jour du scrutin.