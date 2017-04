Campagne électorale législative : Rendre publiques les sources de financement

Paraphé par le Premier ministre, le décret stipule qu’il est fait obligation aux candidats aux législatives de rendre publique leurs sources de financement de la campagne électorale, tout en soulignant que ces dernières doivent être financées au moyen de ressources provenant de la contribution des partis politiques, de l'aide éventuelle de l'Etat, accordée équitablement et des revenus du candidat.

Détaillant ensuite ces trois sources de financement, le texte précise que la contribution des partis politiques provient des cotisations des membres du parti qui sont versées au compte de la formation politique. Le financement peut également provenir de dons, legs et libéralités d'origine nationale, qui sont versés au compte du parti politique.

Pour sa part, l'aide financière attribuée par l'Etat au parti politique, est octroyée selon le nombre de sièges obtenus au Parlement et selon le nombre de ses élus dans les différentes assemblées, mais aussi des revenus liés à l'activité du parti politique et ses biens.

Néanmoins, le législateur a prévu que l'aide éventuelle de l'Etat, est en fait une contribution qui comporte une aide financière accordée « équitablement ». Il faut savoir qu’en ce qui concerne les élections des membres de l'Assemblée populaire nationale, et celles des membres des APW et des APC, cette aide est destinée aux listes de candidats indépendants retenus et aux partis politiques, en fonction du nombre de listes de candidats retenus. Lors des élections présidentielles ; l’aide éventuelle de l’Etat est attribuée à chaque candidat, comme relevé par l’article 4 du décret. L’article 5 vient ensuite expliquer ce l’on entend par « les revenus du candidat ». Ces derniers comportent, en fait, « ses fonds en espèces, ainsi que ceux provenant de ses biens immobiliers et mobiliers ». Il est à retenir que conformément aux dispositions de l'article 194 de la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016, « les dépenses de campagne électorale pour chaque liste de candidats aux élections législatives, ne peuvent dépasser un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA) par candidat».

La même loi indique, dans son article 54, que le parti politique peut recevoir des dons, legs et libéralités d'origine nationale, alors que l'article 55 stipule que les dons, legs et libéralités ne peuvent provenir que de personnes physiques identifiées et ils ne peuvent excéder trois cents (300) fois le salaire national minimum garanti, par donation et par an.

Note importante à mettre en relief, « un compte de campagne doit être établi à chaque campagne électorale retraçant, selon leur origine et selon leur nature, l'ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées », et ce, en application des dispositions de l'article 196 de la loi organique du 25 août 2016.

Lors de l'élection législative, le compte doit être établi au nom du parti politique sous l'égide duquel la liste de candidats a été déposée, ou au nom du candidat tête de liste, pour les listes de candidats indépendants.

« Ce compte, présenté par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, est soumis au contrôle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur », indique le document. Autre fait à mettre en avant, également, les candidats à l'élection du Président de la République et les listes de candidats à l'élection des membres de l'APN, peuvent obtenir des taux de remboursement des dépenses effectuées dans les conditions fixées aux articles 193 et 195 de la loi organique du 25 aout 2016, comme relevé dans l’article 9 du décret. Il convient de rappeler dans ce contexte que la nouvelle loi organique datée du 25 août 2016 fixe dans son article 193 toutes les conditions de remboursement forfaitaire des dépenses liées à l’élection présidentielle.

Elle énonce, d’autre part, dans son article 195 que les listes des candidats aux élections législatives, ayant recueilli, au moins, 20% des suffrages exprimés, peuvent obtenir un remboursement de 25% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé. Le remboursement des dépenses qui est versé au parti politique sous l’égide duquel la candidature a été déposée, ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.

