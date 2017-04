10e Festival international du film arabe d’Oran : Hommage à Mouloud Mammeri et Hassan El Hassani

Le 10e Festival international d'Oran du film arabe (fiofa, 21-31 juillet) devra rendre hommage à l'écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri, et le comédien Hassen El Hassani, annoncent les organisateurs dans un communiqué. En célébration du centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri (1917-1989), le Fiofa prévoit un hommage à l'écrivain, linguiste et anthropologue ainsi qu'une projection du film La colline oubliée adapté du roman éponyme et réalisé en 1996 par le regretté Abderrahmane Bouguermouh. Le Fiofa rendra également hommage à Hassen El Hassani, figure populaire du cinéma et du théâtre algériens, disparu en 1987. Un nouvel ouvrage retraçant le parcours de l'artiste, élaboré par l'écrivain Saïd Ben Zerga devra également être publié à cette occasion. Hassan El Hassani avait fait sa première apparition dans le septième art en 1966 dans Le vent des Aurès, de Mohamed Lakhdar Hamina, avant d'être distribué dans d'autres œuvres majeures comme Z de Costa Gavras, Les vacances de l'inspecteur Tahar, de Mousssa Haddad ou encore Les portes du silence de Ammar Laskri. Le comédien avait aussi fondé une compagnie indépendante de théâtre. Le 10e Fiofa rendra également hommage à l'actrice égyptienne Karima Mokhtar, disparue en janvier dernier, ainsi qu'au critique de cinéma palestinien Bashar Ibrahim décédé le 30 mars dernier. Outre ces hommages, le festival prévoit l'édition d'une publication rassemblant des témoignages de plusieurs critiques de cinéma internationaux sur les parcours respectifs de ces personnalités. La compétition internationale à ce festival, fondé en 2007 et exclusivement consacré au cinéma dans le pays arabes, est ouverte aux fictions (courts et longs métrages) et aux documentaires. (APS)