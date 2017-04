Concert de l’orchestre régional de Constantine : Public subjugué

Les présents de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh ont été charmés, envoûtés, et ont fredonné des refrains connus avec l'orchestre régional de Constantine tout en battant la mesure avec des applaudissements de plus en plus nourris.

En effet, l’orchestre régional de Constantine a envouté, vendredi dernier, le public algérois le temps d’une soirée andalouse intitulée Dalma, et animée par le chercheur Mouloud Bensaïd. Le public plutôt enclin à jouir l'andalou version « sanâa », a été conquis par le malouf à travers l'excellente prestation donnée par l'orchestre dirigé par le virtuose du violon, Samir Boukredera, un bel ensemble architectural à la blancheur éclatante conjuguant esthétique, confort et modernité. L'ouverture de la soirée a été assurée par l’interprétation de la chanson Ahlan wa sahlan dans le style « noubet dlil ». La ville du Vieux Rocher, elle, gratifiera le public d'un bouquet de virtuoses, musiciens professionnels chevronnés, qui ont fait preuve d'un grand talent artistique. Djara El Hawa, H’raq qalbi bi narou, Mesqin men yaâchaq, Ya ahl el homaya, sont les quelques titres interprétés par la troupe. Le chef d'orchestre, qualifié par ses pairs de « génie », a créé trois noubates (zidane, mezmoum et brêouel) et une nouba âraq (en voie d'achèvement), « inexistante à travers le Maghreb arabe et que nous prévoyons de jouer aux festivals national et international du malouf, le Ramadhan prochain », nous apprendra Mouloud Bensaïd, vêtu d’une tenue traditionnelle typiquement constantinoise dans le rôle de « Erawi » (le narrateur). Le public appréciera l'excellente homogénéité de l'ensemble avec de superbes contre-voix d'où perceront les belles voix de Sofia dans le brêouel avec kh'lass et Khaled dans le haouzi, et celle du ténor malouf pur cru, Abbas Righi, qui offrira une magnifique interprétation haouzie avec d'émouvants solos. La salle envoûtée saluait l'orchestre et battra la mesure avec des applaudissements de plus en plus nourris… Un moment chargé d'émotion, de bonheur et de paix qui la plongera dans un merveilleux voyage à travers l'Andalousie arabe, sur les traces ou dans les pas de Zyriab.

Sihem Oubraham