Zahia Bencheikh El Hocine, directrice du développement et de la promotion des arts au Ministère de la Culture : « Le cinéma Iranien est une référence mondiale »

Ayant conduit l’accord de production et de coopération cinématographique récemment signée entre l’Algérie et l’Iran, Zahia Bencheikh El Hocine revient dans cet entretien sur les détails de cet accord, mais surtout sur le volet de la formation d’expert, pierre angulaire de cette convention.

Peut-on avoir plus de détails sur le récent accord signé entre l’Algérie et l’Iran par rapport à la coopération cinématographique.

Il s’agit d’un projet de coproduction et de coopération de différents aspects entre l’Algérie et l’Iran qui est devenu une référence universelle au septième art. La coproduction des films se ferait selon la réglementation en vigueur, le texte choisi devrait passer par les commissions de lecture des deux pays, le financement se ferait sur 80% et 20%. Nous sommes parvenus également à se mettre d’accord sur un point très important, celui de la formation.

Ce qui nous intéresse le plus, c’est la ressource humaine, ces hommes de métiers qualifiés et professionnels dont nous avons grand besoin. Nous avons demandé une expertise de l’école cinématographique iranienne pour ramener des encadreurs et experts afin de former les hommes du cinéma algérien. Mais d’abord, il faut dire que cette convention de formation a été signée avec l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle de Bordj El Kiffan (ISMAS), et qu’il serait préférable d’envoyer la directrice de l’Institut pour s’enquérir sur place des aspects de formation dont nous avons besoin.

La délégation devrait visiter cinq instituts iraniens réputés pour leur grand professionnalisme, il est vrai qu’il manque beaucoup de chose en matière de formation de qualité en Algérie, l’expérience iranienne serait bénéfique pour le développement du cinéma algérien. Après la signature de l’accord, une séance de travail s’en est suivi entre des experts iraniens et les représentants de nos instituts culturels, une séance qui a duré cinq heures où nous avons passé en revue tous les points tenue dans l’accord de production et coopération.



Peut-on avoir de plus amples détails sur cet accord, notamment sur l’expertise au niveau des salles de cinéma.

Une formation est prévue au bénéfice des gestionnaires des salles, pour les projectionnistes, les vérificateurs… Un autre aspect lié à une expertise des salles de cinéma que nous sommes en train de finaliser. Nous avons demandé leur expérience pour savoir si les rénovations que nous effectuons au niveau des 79 salles sous la direction du Ministère de la Culture suivent les normes internationales d’une salle de cinéma, des normes techniques d’abord, mais aussi des normes architecturales, des normes liées au confort et à la sécurité du cinéphile. Il est prévu aussi de doter toutes les salles de la technique Digital Cinema Package (DCP), en plus former les techniciens qui vont faire fonctionner cet appareil. Il y a aussi la formation à la postproduction, nous avons des producteurs, mais nous n’avons pas de techniciens qui peuvent aller au delà de la production, essayer de créer ces studios et laboratoires pour pouvoir faire notre postproduction et ne pas aller en Tunisie, au Maroc ou en France, nous avons besoin de beaucoup de choses, d’où la raison de cet accord pour faire vite.



L’Algérie a signé beaucoup d’accords cinématographiques avec d’autres pays. Parlez-nous de la genèse de ce projet et du choix porté sur le cinéma iranien.

L’idée a vu le jour lors de la visite du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, lors de la semaine culturelle de l’Algérie en Iran au mois de décembre dernier. Il a donc préparé ce projet de coproduction et de coopération qui a vu le jour lors de la récente visite du ministre de la Culture et de la Guidance Islamique, Réza Salehi Amiri en Algérie.

Il faut avouer que l’Iran a une grande expérience dans le domaine cinématographique, son industrie a connu un grand progrès et un acquis un sérieux de production de films, primés partout dans le monde, une référence sur le plan esthétique, nous espérons bénéficier de cet accord de coopération pour mettre en place une forte industrie cinématographique algérienne.



Les cinéphiles ont toujours cette soif de voir constamment des films dans des salles obscures. Hormis les festivals et certaines initiatives, un manque flagrant est enregistré en ce qui concerne la distribution. Quelle est la stratégie de votre département pour revoir le grand engouement du public algérien aux salles de cinéma ?

Il y a une première étape initiée par l’office nationale de l’information et de la culture (ONCI). Il a signé des contrats avec des distributeurs étrangers pour ramener des films, il va commencer à les distribuer dans quatre wilayas, en l’occurrence Alger, Oran, Constantine et Boumerdes, il s’agit de films étrangers et nationaux. Il y a un autre distributeur qui projette des films à la salle Ibn Khaldoun, un autre à la filmathèque Mohamed-Zinet. Nous avons mis en place un cahier de charge et chaque bonne initiative est la bienvenue, et le visa d’exploitation demande juste un projet conforme à la réglementation.

Entretien réalisé par

Kader Bentounès