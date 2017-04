Regard : En avril ne te découvre pas d’un fil ?

Une petite hausse de température, une toute petite et minuscule même, aura suffit pour passer, du moins pour certains, du printemps, à l’été. La période de transition a été bel et bien courte pour ces fous de la grande bleue, n’ont pas résisté à la tentation de « griller » les jours et de passer carrément à… la saison estivale. Le dernier weekend a annoncé, la couleur, avec toutes ces personnes qui ont préféré se rendre au littoral et profiter de la beauté féérique de nos plages coquettes et irrésistibles, en ce mois d’Avril. Les amateurs du balnéaire, ont profité des doux rayons de soleil, des températures clémentes, bref, du beau temps, pour faire trempette. Certains, effectivement, ont osé, le faire et pourtant l’été n’est pas encore là. Ce sont les prémices de l’été, c’est archi-sûr, qui s’annoncent aujourd’hui notamment pour des jeunes et des adolescents, sans doute, un peu trop « pressés « de goûter aux plaisirs de la mer et des vacances. Certes, on est, à prés de deux mois de l’entrée officielle de l’été, entrecoupés, du mois sacré du ramadhan qui va ajourner congés annuels, évasion et voyages, néanmoins, cela ne semble pas, pour autant, dissuader ceux qui ont hâtes de retrouver, de vivre aussi, la saison estivale, à leur manière. En fait, aujourd’hui, avec les changements climatiques aux conséquences visibles et claires, sur tous les domaines, il est évident que les saisons ne soient plus comme avant, puisque on passe, très souvent de l’hiver à l’été, sans emprunter le chemin classique qu’est la période de transaction qui existait autrefois. Autres temps, autres mœurs. On peut même vivre l’été au printemps ou ce dernier en hiver. D’ailleurs la tendance à la hausse de la température, par rapport aux années précédentes, est confirmée par les spécialistes qui persistent et signent qu’un réchauffement de la terre est désormais inévitable, avec l’industrialisation et la croissance démographique, problèmes majeurs, à l’origine de dégâts environnementaux qui ne détrompent pas. Ce n’est donc, pas étonnant se baigner avant que prévu. Qui a dit qu’en Avril, il faut se découvrir d’un fil ?

Samia D.