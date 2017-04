Grace à l'incontournable souris informatique : Je clique, tu cliques... donc nous sommes

Clic... clic...répète la souris informatique à longueur de journée. Ce petit son devenu familier, qui accompagne de près nos pensées et nos actes professionnels et individuels, est entré résolument dans notre univers sonore quotidien et le caractérise fortement.

A l'atelier, au bureau, à la maison, dans le bus, dans le métro et même dans les jardins publics, impossible d'échapper au clic... Certes, ce n'est pas lui qui fait le plus de bruit, les ventilateurs des climatiseurs par exemple feraient bien, comme d'autres signes sonores de modernité, de « baisser le ton « également.

A bien y réfléchir, il n'a pourtant pas été facile de fabriquer des souris silencieuses, de celles

qui aujourd'hui grignotent des pixels en silence, aussi silencieuses que les vrais souris qui quelquefois traversent votre maison de part et d'autre en un « coup de vent «, sans que vous ne vous en rendiez compte. On fait bien des avions invisibles -les furtifs- et de la monnaie virtuelle aussi, n'est-ce pas ?

Mais si nos oreilles ne font plus attention aux petits clics que l'on produit car ils sont désormais intégrés à notre environnement et à nos logiques de travail et de communication, ce sont plutôt les clics des autres qui semblent agacer. Voilà, c'est notre problème aujourd'hui, pas fondamental certes, mais pas anodin non plus.



Cliquer, c'est exister, c'est aussi travailler



Sur beaucoup de lieux de travail et domestiques, la polyphonie des clics n'est pas très concertante, car chacun y va de son propre clic. Maintenant que la fameuse souris colle aux doigts en permanence et monopolise l'attention, elle témoigne, dans son tempo aléatoire, de la tension qui relie les hommes à ce qui se déroule silencieusement dans la bulle autarcique qu'ils forment avec leurs écrans. Seul le clic s'en échappe pour dire dans le voisinage immédiat : « je clique, donc je suis (par ci), je clique, donc je travaille (par là). « Le stress de la production administrative ou commerciale n'admet guère que la sonnerie aseptisée du téléphone comme rupture à cette mélodie « ad libitum « (à volonté). Il semblerait, à ce titre, que cela soit plus facile « d'envoyer un mail « d'un clic à son voisin de bureau -autrement dit dans la même pièce- que se retourner pour lui parler. Et avec tout ça, comment ne pas dire « vive la communication interpersonnelle! «

Mine de rien, il est partout ce compagnon sonore des temps modernes, numériques de surcroit. Remarquez, ce n'est pas pire que les « bip-bip « des téléphones mobiles dont les porteurs ont annexé outrancièrement les espaces sonores et ce, en étalant bruyamment ce qui devrait rester confidentiel, ou encore le fameux « tess tess « cristallin des baladeurs pour des oreilles déjà affaiblies avant l'âge.

Ces derniers se marient volontiers avec les clics de souris dans les studios de production ou agences de communication, ce qui reconstitue des isoloirs sonores individuels dans la promiscuité des espaces de travail contemporains, déjà très amaigris par l'obsession de la rentabilité.

Symbole de notre modernité déroutée, le clic de souris n'a pas qu'une fonction technique. Non, il a avant tout un sens. Il est en quelque sorte une preuve du travail en temps réel, car sans cet indice sonore, comment mesurer l'intensité du travail en train de se faire ? Dans la ruche des ateliers ou des bureaux, les concerts intensifs de clics comblent d'aise le stress du patron, car si ça ne clique plus, ça signifie que ça ne travaille plus...



Un clic, et le monde est à votre portée...



Dès lors on ne peut pas dire « il vaut mieux un clic qu'un long discours « car le clic est déjà un discours en soi! Clic par ci, clic par là, les commerciaux nous font l'apologie des paradis de la facilité informatique. Difficile alors de vendre une souris muette, n'est-ce pas ? Il est tellement télégénique ce petit clic, encore mieux et plus moderne que le zapping ; et pas antipub pour un sou ! C'est l'argument idéal et de plus sympathique à souhait.

Le clic a, pour ainsi dire, une certaine dimension ostentatoire, discrète mais pressante du genre: « je suis à la tète d'une grande puissance informatique, et au bout de mon index j'ai le pouvoir absolu sur tout et rien ». C'est aussi un symbole de libération, d'autonomie, de liberté, de facilité et naturellement d'influence sur les représentations du monde.

D'un clic je décide, je valide, je supprime, je tue ou je crée, j'envoie n'importe quoi au bout du monde du moment que c'est numérique. Bref j'ai le monde entier à ma portée. Tout cela se condense dans ce petit son dont on ne connait que trop peu l'histoire et les raisons d'être, mais qui sait faire valoir son poids économique et social. Et vous voudriez qu'on s'en débarrasse ? Oh que non ! Alors ? Alors, «je clique, tu cliques... donc nous sommes»

Kamel Bouslama