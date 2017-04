Le FMI appelle les pays à améliorer leurs systèmes fiscaux : Stimuler la productivité

Le Fonds monétaire international (FMI) a appelé jeudi les pays à améliorer la conception de leurs systèmes fiscaux en vue d'accroître la productivité. Dans son rapport phare intitulé «Moniteur des finances publiques», le FMI a indiqué que la productivité est freinée par des politiques mal conçues, par exemple, des incitations fiscales qui dépendent de la taille de l'entreprise ou du type d'investissement, des carences dans le recouvrement des impôts ou des droits appliqués à certains biens. Le rapport souligne qu'une administration fiscale faible, victime de la fraude fiscale, nuit non seulement au recouvrement des recettes, mais aussi à la productivité. Il indique également que l'élimination de ces obstacles rehausserait, en moyenne dans l'ensemble des pays, la croissance annuelle du PIB réel d'environ un point sur 20 ans. Il suggère que les autorités devraient chercher à réduire les différences entre les régimes fiscaux selon les actifs et le financement et traiter les entreprises sur un pied d'égalité pour encourager leur croissance. «Les priorités de chaque pays en matière de réforme fiscale devront tenir compte non seulement de leur impact sur la productivité, mais aussi sur les autres objectifs du gouvernement, notamment l'amélioration de la distribution des revenus et les besoins en matière de mobilisation des recettes», ajoute le rapport.