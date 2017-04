Avis d’électeurs : Plus d’engagement en faveur de l’environnement

Les partis politiques et les candidats en lice aux élections législatives entameront demain leur deuxième semaine de campagne électorale. Ont-ils convaincu ? Leur discours électoral a-t-il séduit ? Leurs messages, promesses et engagements ont-ils drainé d’éventuels électeurs ? « Ce qui importe le plus aujourd'hui pour les candidats est surtout de sensibiliser et mettre en confiance, les « non-votants » qui représentent un pourcentage assez important d’électeurs qui boudent ce devoir civique en croyant bien faire. « C'est normal que les résultats électoraux après ne les satisfassent guère ! », estime Kader membre d’une association de protection de l’environnement. « Il faut passer du temps avec les électeurs. Ces derniers ne sont pas difficiles. Si vous promettez quelque chose, tenez promesse ! Les citoyens aiment que les parlementaires viennent dans leur circonscription pour les voir en chair et en os. Tout ce que vous faites compte lors des élections. Vous pouvez apporter le développement aux électeurs mais s'ils ne vous voient pas, ils vous oublient, Il faut prendre le temps de parler avec eux et les écouter, sur le marché, dans la rue. C'est ainsi que vous pourrez les convaincre.» Voilà le message de Kader aux futurs locataires de l’hémicycle Zighoud Youcef, il les interpelle par ailleurs sur plus d’effort et plus d’engagement pour la protection de l’environnement.



« Il faut changer l’image du député inerte et absent des débats. »



Un autre écologiste estime qu’ « être député, c’est s’intéresser non seulement à sa wilaya, mais aussi à tout le territoire de la République pour éviter le spectacle de notre Assemblée nationale où visiblement certains députés, l’air égaré pendant les débats, passent leur temps à contempler le plafond ou à profiter du moelleux du fauteuil pour piquer un somme… Il faut y envoyer des hommes et des femmes à la hauteur des exigences de la fonction. Sinon, on continuera de voir des députés qui, malgré leur bonne volonté, épuiseront cinq longues années de mandat sans la moindre contribution concrète ni aux débats, ni aux propositions de lois. Il faut que cela change, et la meilleure manière d’y parvenir est d’imposer aux partis politiques un choix de candidats ayant au minimum le niveau bac + 3 », considère Mme Aldjali, membre de l’association des femmes pour l’économie verte. « Ce qu’attendent les écologistes aujourd’hui des parlementaires, c’est du concret, des solutions efficaces et durables aux problèmes de l’environnement qui s’amplifient », estime pour sa part Ramadan président du comité de quartier de Bourouba. « Les futurs députés devraient se pencher sur l’élaboration de nouveaux textes de lois et décrets relatifs aux contextes environnementaux », renchérit Ramadan. « L'écologie, et de surcroit l'environnement, reste toute une culture à réveiller dans le subconscient des Algériens car c'est enfouit dans leurs gènes, traditions depuis trente siècles, réglementés et codifiés par notre religion depuis quinze siècles. Alors aux prochains débutés de travailler dans ce sens », estime Malek, président de la jeune association « Algérie propre ».

Farida Larbi