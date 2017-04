Il y a une année, disparaissait Si Noureddine Naït-Mazi : Un homme d’une grande humilité

L’Algérie a perdu le 14 avril 2016, un des monuments de la presse nationale. Il s’agit de Si Noureddine Naït-Mazi, ancien directeur général du quotidien national El Moudjahid décédé à l’âge de 81 ans.

La disparition de ce militant de la cause nationale, de ce pionnier de la presse post-indépendance, de ce gestionnaire intègre… a été profondément ressentie au sein de la corporation des journalistes, tout particulièrement ceux ayant exercé au quotidien national El Moudjahid, ainsi que l’ensemble des employés de l’administration et de l’ex-imprimerie. Ils avaient éprouvé un profond chagrin et leur affliction suite à cette perte cruelle de ce responsable qui avait dirigé El Moudjahid durant 17 années.

Si Noureddine, comme on avait l’habitude de l’appeler au niveau de la salle de rédaction, était considéré par tous les journalistes de cette entreprise, comme un enseignant « El Mouâllim « qui avait prodigué ses conseils à tous ceux qui avaient emprunté ce chemin plein d’embûches, celui de la profession journalistique. Faut-il rappeler que la majeure partie des journalistes de renom, sont issus du quotidien national El Moudjahid qui fut, reste, et demeure une grande Ecole et dont le principal architecte était le regretté Si Noureddine Naït-Mazi. Celui-ci fut l’initiateur du lancement à partir de l’année 1984, de six suppléments hebdomadaires : sportif, économique, régional, culturel, magazine et international ; de même qu’une page « Courrier des lecteurs «, publiée tous les dimanches, sans oublier les grands reportages effectués dans différents pays d’Afrique, Asie, Moyen-Orient et de l’Europe de l’Est. Il présidait quotidiennement au 3e étage en présence de l’ensemble des chefs de rubrique, ainsi que ceux de la documentation et du service photos deux réunions : l’une à 10 heures et l’autre à 16 heures, au cours desquelles était élaboré le menu de l’édition du journal du lendemain.

Les défunts Arezki Boucheffa (administrateur) et Abderrahmane Bellal (directeur technique) assisté du regretté Sid’Ali Maloufi, étaient ses proches collaborateurs. Ce staff constituait en quelque sorte, l’ossa­ture du journal.

M. Naït-Mazi a été honoré, faut-il le rappeler, le 24 novembre 2012 par l’ex-directrice générale du même journal, Mme Naâma Abbas, au nom de tous les travailleurs (anciens et nouveaux).

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée dans une ambiance amicale et chaleureuse, j’avais évoqué en présence de certains confrères, les nombreux souvenirs que j’avais vécus à El Moudjahid. Parmi ceux-ci, j’avais retenu deux faits marquants : le premier, c’est lorsque j’avais reçu une note émanant du directeur du journal (M. Naït-Mazi) dans laquelle il m’informait de « ma nomination au poste de chef de rubrique des informations régionales «. C’était le 15 janvier 1975. Dix années plus tard, le 31 mars 1985, le même directeur m’appela à son bureau pour me dire : « Mahmoud, prépare-toi pour effectuer un long voyage ; au Vïetnam, plus précisément. Ainsi, tu auras l’occasion de rencontrer le général Giap, héros de la bataille de Diên Biên Phu. «

Ce que je retiens du regretté Si Noureddine Naït-Mazi, c’est qu’il était un grand commis de l’Etat très rigoureux dans la gestion de l’entreprise qui employait à cette époque, 575 travailleurs (personnel rédactionnel, administratif et technique). Il nous a quittés malheureusement, mais l’empreinte qu’il a laissée à El Moudjahid, demeurera vivace.

Je dois rappeler en outre, que durant les années 1970 et 1980, El Moudjahid tirait jusqu’à 365.000 exemplaires/jour. Tout le mérite revenait au regretté Si Noureddine Naït-Mazi.

Le 22 octobre 2016, à l’occasion de la journée nationale de la Presse, une cérémonie a eu lieu à l’Ecole supérieure de journalisme et des sciences de l’information à Ben-Aknoun (Alger) au cours de laquelle MM. Hamid Grine et Tahar Hadjar, respectivement ministres de la Communication, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont procédé à la baptisation d’un amphithéâtre au nom du regretté Si Noureddine Naït-Mazi.

Que Dieu le Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.

Mahmoud Boussoussa

ancien journaliste à El Moudjahid