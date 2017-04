Algérie - éthiopie : Signature de 5 accords de coopération

Trois accords de coopération dans les domaines du commerce, de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, et de la communication, et deux mémorandums d’entente dans l’élevage, la pêche et les ressources en eau ont couronné la 4e session de la commission mixte algéro-éthiopienne, dont les travaux se sont achevés jeudi dernier à Alger.

La cérémonie a été présidée par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et son homologue éthiopien, Workneh Gebeyhu. Les deux parties se sont donné rendez-vous l’année prochaine à Addis-Abeba. Mais d’ici là, les deux pays, qui se sont engagés à mettre en œuvre ces nouveaux accords, devraient également procéder à l’ouverture avant la fin de cette année d’une ligne aérienne directe entre les deux capitales.



Ouverture d’une ligne aérienne directe



Intervenant à l’issue des travaux, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, s’est félicité des résultats obtenus, tout en relevant les perspectives qui s’offrent dans le renforcement du partenariat. Il a souligné l’importance de cette session, qualifiée d’« étape très importante » et même de « référence ». Il a également souligné le fait que cette première visite du nouveau chef de la diplomatie éthiopienne « a permis de renforcer les consultations politiques entre les deux pays ». Elles ont permis, indiquera encore M. Lamamra « de développer la convergence des points de vue sur toutes les questions posées sur la scène africaine et internationale ». Elles ont mis en avant aussi « la volonté des deux pays à accomplir ensemble le devoir de leadership en Afrique avec les autres pays qui ont les mêmes valeurs et principes », avec pour finalité de « faire de l’Afrique un acteur important sur la scène internationale ». Rappelant que beaucoup de choses ont été réalisées durant cette 4e session, M. Lamamra estimera néanmoins « nécessaire d’élargir le champ du partenariat entre les deux pays à d’autres secteurs ». D’autant a-t-il indiqué que « les deux pays œuvrent à bâtir un partenariat qui tire profit de toutes les opportunités économiques » qu’ils recèlent. Il annoncera dans ce sens la conclusion prochaine d’autres accords dans d’autres domaines. « Des projets d’accords sont en cours d’études pour être signés lors de prochaines visites bilatérales », a-t-il dit. Il a souligné, dans ce cadre, l'« importance d'impliquer le secteur privé pour atteindre les objectifs fixés à cet effet, à travers, notamment, la multiplication des échanges entre les opérateurs économiques des deux pays ».



Inauguration du siège de l’ambassade éthiopienne



Pour M. Lamamra, l’inauguration du siège de l’ambassade éthiopienne à Alger « est un signe fort de cette volonté de renforcer les relations », même si relèvera-t-il « l’absence de cette représentation diplomatique n’a pas influé sur la qualité de la relation et la densification des consultations entre les deux pays ». Pour le chef de la diplomatie algérienne « l’ouverture de l’ambassade signifie l’ouverture de perspectives prometteuses pour les relations ». De même que l’accord pour la création de la ligne aérienne directe signifie, selon lui, que « les deux pays ont décidé effectivement de mettre en œuvre les décisions stratégiques prises par les deux Présidents, algérien et éthiopien », et que « les ponts virtuels entre les deux pays se sont transformés en pont aérien qui, est-il souhaité, aidera à lier les deux peuples et les deux économies en assurant le transport des personnes et des marchandises ». De son côté Workneh Gebeyhu, ministre des Affaires étrangères éthiopien a qualifié cette session de réussite estimant que les résultats obtenus sont « très positifs ». Le chef de la diplomatie éthiopienne s’engagera à donner les orientations nécessaires pour la mise en œuvre des accords qui viennent d’être signés et ceux plus anciens. Ces accords, dira M. Workneh Gebeyhu, traduisent l’excellence des relations algéro-éthiopiennes qui sont appelées à se renforcer davantage. « Nous espérons que des progrès soient engagés rapidement pour exploiter les opportunités existantes pour renforcer les relations », a-t-il déclaré.



Hisser le niveau des relations économiques



Et de poursuivre qu’il souhaite que « toutes les entraves qui empêchent d’élever les relations bilatérales à un haut niveau soient levées ». Commentant les résultats de cette 4e session, M. Workneh Gebeyhu, estimera « ce que nous avons réalisé est très important ». Il souhaitera que « les relations politiques excellentes entre les deux pays se transforment aussi en excellentes relations économiques ». Et pour ce faire, a-t-il indiqué « nous devons travailler pour améliorer ce qui existe et pour engager d’autres opérations et concrétiser tout ce qui est inclus dans les documents signés ». Sur le registre de la coordination des efforts diplomatiques entre les deux pays en vue d’apporter des solutions africaines aux problèmes africains, les deux chefs de la diplomatie ont souligné la convergence des points de vue entre les deux pays. « Nous privilégions des solutions africaines. Nous souhaitons régler les problèmes sur la base de plates-formes africaines », a déclaré M. Workneh Gebeyhu. Il ajoutera que « L’Algérie et l’Ethiopie sont des membres importants de l’Union africaine et qu’ils participent au règlement de beaucoup de problèmes et de difficultés en Afrique ».



Deux pays importants sur la scène continentale



De son côté M. Lamamra indiquera que « la coordination est à tous les points », souhaitant par ailleurs que « les solutions africaines aux problèmes de l’Afrique soient suivies d’effet ». A cet effet, il rappellera l’effort que la diplomatie algérienne a initié et qui semble prometteur en la tenue du forum d’Oran qui en est à sa 4e session. « Les invités, membres africains siégeant au Conseil de sécurité de l’ONU et ceux du Conseil pour la paix et la sécurité de l’UA, discutent de la meilleure manière de promouvoir ces solutions africaines afin de les transformer en position de la communauté internationale dans son ensemble », a-t-il souligné.

Nadia Kerraz

Crise syrienne

L’Algérie, pour un règlement pacifique

« L’Algérie est en faveur d’un règlement pacifique à la crise syrienne », a rappelé une nouvelle fois le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, à l’occasion de la conférence de presse animée conjointement avec son homologue éthiopien, Workneh Gebeyhu, à l’issue des travaux de la 4e session de la commission mixte algéro-éthiopienne. « La solution pacifique doit être la solution retenue par tous les acteurs à l’exception des groupes terroristes », a-t-il indiqué. Car, a souligné le chef de la diplomatie algérienne, « c’est le seul moyen de sortir la Syrie de la crise qu'elle traverse ». Il faut, selon lui, « éviter l’escalade militaire et la violence qui produira une contre-violence », ce qui, du point de vue de l’Algérie, ne « peut qu’ajouter des problèmes à la complication de la situation ».

M. Lamamra a rappelé, à cet égard, la « nécessité de se réunir autour d'une table de négociations » et de respecter la légalité internationale et la souveraineté de l'Etat syrien ». Rappelant que « le peuple syrien a payé un lourd tribu », le chef de la diplomatie algérienne a dit espérer que « la sagesse l’emporte » et que « tous prendront des décisions responsables pour mettre un terme à ce drame », en appelant, notamment, à « ne pas donner l'occasion aux ennemis de la paix ».

N. K.