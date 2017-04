Conjoncture : Vivre et non survivre

Les réserves de changes de l’Algérie se maintiennent encore au-dessus des 100 milliards de dollars, a indiqué, il y a quelques jours, le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal. De nombreux experts se basant, il est vrai, sur des critères comptables, ont prédit leur repli nettement en deçà de ce montant symbolique dans une monnaie qui garantisse notre solvabilité sur les marchés internationaux. C’est oublier qu’il existe toujours la part de l’homme qui peut faire la différence et retourner la situation même quand tout semble joué. L’homme se reconnaît devant l’obstacle, dit-on. La crise économique, la chute des cours de l’or noir, notre expérience douloureuse et tragique des années quatre-vingt-dix, une conscience partagée par tous sur le salut qui ne peut venir que du travail productif (qu’il soit matériel ou intellectuel) ont fonctionné comme un électrochoc sur les Algériens, habitués, depuis l’indépendance, à vivre à l’ombre d’un État démiurge. Depuis pratiquement quatre ans, les cours du baril de pétrole n’ont pas remonté au-dessus des 55 dollars, alors qu’auparavant, on s’était habitué à des cours nettement plus rémunérateurs. Le remake des années 1990 va-t-il se rejouer, se disent certaines Cassandre qui font semblant de ne pas avoir conscience de reproduire les vœux d’observateurs et stratèges étrangers qui multiplient les déclarations sur ce pays, «le plus grand d’Afrique qui doit vivre son printemps arabe» ? L’Algérie étonne à l’étranger. Elle fait preuve d’une résilience inattendue. Au lieu de subir, elle prend l’initiative. Sa force de frappe dans les tribunes et organisations régionales et internationales est à l’image de sa discrétion. Une diplomatie active. On a vu comment des messagers du Président Bouteflika ont pris langue avec les grands producteurs d’or noir pour reconsidérer leur concurrence préjudiciable à l’économie-monde. C’est la Déclaration d’Alger qu’OPEP et non-OPEP promettent de respecter. Intra-muros, une démarche «similaire» dans ses objectifs se met en place entre les partenaires économiques et sociaux, pour les amener à mutualiser leurs efforts. Le nouveau modèle de croissance économique, adopté par le gouvernement en 2016, dans la perspective de diversification et de transformation structurelle de son économie, a été dévoilé. Il se décline en trois phases, pour atteindre une croissance du PIB hors hydrocarbures de 6,5%, au cours de la prochaine décennie. Mais quelles sont les chances de réussir ce challenge, en l’absence d’un consensus national, d’une stabilité et d’une sécurité ? Nos sept frontières subissent une tension permanente, avec les tentatives répétées des groupes terroristes d’incursion dans notre territoire, pour élargir, à partir de la Libye, du Mali, de la Tunisie… leur terrain de nuisance. L’efficacité reconnue de notre démarche pour traiter ce fléau international est reconnue. L’efficacité opérationnelle de nos forces combinées sur le terrain, qui éliminent les risques, est couplée à une démarche inclusive qui intègre les dimensions économiques et sociales pour prévenir la gangrène. Voici les trois grandes démarches de notre pays, la stabilité et la paix sociale, l’assise économique, pour offrir une vie décente aux populations, et une présence à l’international, pour porter notre voix et notre vision sur le traitement consensuel et politique des tensions, et rassurer nos partenaires sur notre capacité à leur offrir un cadre gagnant-gagnant, pour des relations économiques fécondes et politiques apaisées. Trois démarches qui ont un artisan, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

M. K.