Les mandats de la paix, la reconstruction et la stabilité

Oran, De wilaya à métropole méditerranéenne

l Le développement a touché l’ensemble des secteurs.



Grâce aux nombreux projets structurants lancés par le Président de la République, Oran s’est complètement métamorphosée. Le statut de deuxième ville du pays ou de capitale de l’Ouest ne lui suffit plus. Oran ambitionne de se hisser au rang des métropoles méditerranéennes.

Une ambition jugée plus que légitime, par de nombreux observateurs, et pour cause, la ville a déjà franchi le premier pas en remportant haut la main l’organisation des jeux Méditerranéens pour 2021. Cette victoire, elle la doit, en grande partie, aux nombreux projets livrés et d’autres en voie de réception, lancés ou réalisés dans le cadre des différents programmes quinquennaux initiés par le Président de la République.



Habitat : Des réalisations jamais égalées depuis l’indépendance



En effet, le développement local a touché l’ensemble des secteurs sans exception. Prenons l’exemple de l’habitat, où Oran a connu un nombre de réalisations jamais égalées depuis l’indépendance, puisque tous les segments ont été pris en charge. Selon un récent rapport sur la situation du secteur de l’habitat établi par les services de la direction du logement de la wilaya, le parc de logements à Oran s’élève actuellement à 140.792 unités, toutes formules confondues.

La stratégie de la prise en charge de la demande sociale en matière de logements a pris en considération l’éradication des bidonvilles, ainsi que de l’habitat précaire et vétuste. Dans ce cadre, le Chef de l’État a lancé, en 2000, le projet de réalisation de 12.000 logements au profit de la population du quartier des Planteurs, relevant du secteur Sidi El-Houari, considérée comme la plus grande ceinture de misère de la wilaya. Depuis, ces opérations se poursuivent à ce jour. L’année 2016 a vu, à elle seule, le relogement de 4.200 familles dans des habitations décentes, avec toutes commodités nécessaires.



EHU 1er-Novembre : un hôpital ultramoderne



Dans le secteur de la Santé, la wilaya a bénéficié d’un hôpital ultramoderne de 740 lits, en l’occurrence l'Établissement hospitalier universitaire (EHU) 1er-Novembre, à l'USTO. Cette structure est dédiée, à la fois, à la prise en charge de la santé des citoyens et au développement de la recherche scientifique en la matière. Oran a bénéficié aussi d’un hôpital militaire régional militaire et universitaire de plus 300 lits, et d’un établissement hospitalier régional de la Sûreté nationale de 120 lits. La wilaya recense actuellement 4.090 lits, et va recevoir 1.000 lits supplémentaires, ce qui porte ses capacités à 5.090 lits. Elle compte, par ailleurs, 50 cliniques privées et 670 hospitalo-universitaires toutes spécialités confondues.



« MAO » : la fin du calvaire pour les Oranais



Concernant le développement des ressource en eau, la mise en service en 2009 du projet MAO «Mostaganem-Arzew-Oran» a mis un terme à la souffrance des Oranais de la pénurie en eau potable. Ce projet a permis le transfert de 110 millions de m3 d'eau par an vers Oran qui, soulignons-le, ne dispose pas suffisamment de ressources locales. Le secteur de la Jeunesse et des Sports n’est pas en reste. La wilaya a bénéficié de nombreux projets structurants, dans le cadre des différents programmes quinquennaux du Président de la République, ce qui lui a permis, rappelons-le, de décrocher l’organisation des jeux Méditerranéens-2021. Dans ce cadre, une enveloppe financière de l’ordre de 5 milliards de DA a été allouée à la wilaya d'Oran, pour le lancement d’un nombre d’équipements sportifs destinés à la promotion du secteur, parmi lesquels le stade olympique d'Oran d’une capacité de 40.000 places, terrains de réplique, stade d'athlétisme, salle omnisports de 6.000 places et centre d'hébergement. À cela s’ajoute, le projet du Village méditerranéen (Bir El-Djir), réalisé actuellement à plus de 75%, avec une capacité actuelle de 4.000 lits, qui devrait être portée à 20.000. La réception du complexe olympique est prévue pour 2019. Ce joyau sportif devrait abriter la majeure partie des équipements de compétition, lors des futurs évènements éventuels.



Pôle pétrochimique et pôle d’industries mécanique et sidérurgique



Dans le secteur de l’investissement, Oran est considérée, aujourd’hui, comme la plus attractive des villes algériennes de projets industriels d’envergue. En plus d’être un pôle de l’industrie pétrochimique, la wilaya est devenue un pôle de grandes industries sidérurgique et mécanique. La création de la zone économique de Béthioua a permis l’installation du géant turc Tosyali, qui emploie 1.400 salariés, pour atteindre 5.000 en décembre 2017, à la fin de la réalisation du complexe intégré de sidérurgie. Pôle mécanique aussi, car elle abrite le projet de Renault-Algérie qui produit, depuis novembre 2014, le modèle Symbol sur le site de Tlélat, et qui accueillera bientôt le projet de PSA Peugeot-Citroën.

Dans les Travaux publics, on note le gigantesque projet portant réalisation d’une pénétrante autoroutière vers le port d’Oran, dont le coût d’investissement est estimé à 40 milliards DA. La réalisation de cet ouvrage, destiné à désengorger le trafic routier vers Oran, et notamment vers le port, a été confiée à un groupement associant l’ENGAO, et la société turque Makyol.

Amel Saher

Tizi Ouzou

Une réalité palpable

L’Algérie célébre, ce 16 avril, le troisième anniversaire de la réélection de M Abdelaziz Bouteflika pour un quatrième mandat à la magistrature suprême du pays, en pleine campagne électorale pour les premières élections législatives organisées après l’adoption des amendements apportées à la Constitution qui consacre désormais les pleins droits aux Algériens. La wilaya de Tizi Ouzou, où la campagne électorale pour ces élections bat son plein, marque une halte, pour faire état des avancées considérables qu’elle a enregistrées sur le plan de développement. La région est sortie de sa léthargie, au point qu’elle est devenue un véritable chantier à ciel ouvert, par la multitude de projets qui sont en cours de réalisation, en sus de ceux qui sont livrés. En effet, Tizi Ouzou a bénéficié d’une attention particulière dans les différents programmes quinquennaux de développement de M. Bouteflika, notamment le raccordement des villages au réseau de gaz naturel, dont le taux de pénétration de cette énergie dans les foyers dépasse largement 70%, un taux qui frôlera 100% à la fin de tous les travaux de raccordement en cours, et l’habitat rural dont bénéficient des dizaines de milliers de citoyens à travers l’ensemble des localités de la wilaya. Près de 70.000 aides à ce type de logement ont été attribuées aux citoyens de la wilaya, depuis sa mise en œuvre à ce jour. Grâce à ces aides de l’ordre de 700.000 dinars, le paysage urbanistique des zones rurales de la wilaya s’est grandement métamorphosé, constat démontrant le nombre important d’aide distribuée par l’État aux demandeurs de logement. Le logement social a aussi connu une nette amélioration durant ces mandatures, notamment dans la commune de Tizi Ouzou où est programmée la réalisation de près de 9.000 unités, dont plusieurs centaines sont déjà occupées et le reste est en voie d’être distribué. Outre la réalisation de dizaines de nouvelles infrastructures de proximité au profit de la jeunesse de la wilaya, notamment les stades de proximité, des salles omnisports, des maisons et foyers de jeunes, de nouveaux sièges de directions de l’exécutif de wilaya, des APC, ainsi que plusieurs dizaines de bibliothèques communales et de lecture publique, la wilaya de Tizi Ouzou a également bénéficié de l’inscription de plusieurs projets structurants, à l’instar du complexe sportif de 50.000 place couvertes en fin de réalisation à Boukhalfa, banlieue ouest du chef-lieu de la commune de Tizi Ouzou, la pénétrante autoroutière reliant la wilaya à l’autoroute Est-Ouest, via la wilaya de Bouira, les zone d’activité de Tizi Ghennif-Draâ El-Mizan et Soumaâ, qui seront d’un grand apport à la relance de l’activité économique, l’entame des travaux de réalisation du barrage hydraulique de Souk Ntallata, dans la commune de Tadmaït, et la réalisation du dédoublement de la RN12 en axe autoroutier de la ville de Tizi Ouzou jusqu’à celle d’Azazga

Bel. Adrar

Cap sur la diversification

Dans le domaine économique, en particulier, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a rappelé, à maintes occasions, son attachement au développement solide et pérenne de l’économie nationale, et le renforcement de la coopération économique avec l’ensemble des partenaires. Par son poids économique et sa situation géographique, l’Algérie constitue un des principaux partenaires de l’UE et un acteur incontournable dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Son rôle et sa place au sein des organisations économiques et financières internationales et régionales, à l’instar de l’OPEP et de la BAD, se sont consolidés, avec une grande marge de manœuvre pour une place de leader, à la faveur d’une stabilité politique durable et d’une situation économique et financière confortable. En effet, il existe en Algérie des capacités remarquables de résilience, mais aussi de grandes potentialités qu’elle ne cesse de développer, en partie dans le cadre de programmes de coopération avec des partenaires étrangers, comme c’est le cas dans le secteur des hydrocarbures, et pas seulement d’ailleurs, pour réaliser une croissance soutenue dans divers domaines. À la faveur des réformes introduites progressivement, notamment dans le cadre des nouveaux codes de l’investissement et des douanes, les règles du jeu sur le marché algérien, un des plus prometteurs de la région MENA, sont claires et transparentes. Toutes les initiatives sont encouragées et trouvent un écho favorable auprès des autorités, mêmes locales, avec l’implication des walis et des élus locaux dans le processus de développement économique. Le Président Bouteflika a lancé des mesures visant à accélérer la diversification de notre économie et à renforcer les programmes sociaux, et ce en évitant des coûts économiques supplémentaires. Toutes les mesures prises ont contribué énormément à la promotion d’un climat des affaires favorable aux évolutions de l’économie algérienne, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de croissance, censé aboutir, à terme, à la concrétisation des objectifs de développement et de croissance, basés sur la diversification de l’économie, jusque-là trop dépendante du pétrole, dont la chute des cours s’est répercutée négativement sur les agrégats économiques et financiers, globalement. Cela dit, l’Algérie est l’un des rares pays exportateurs de pétrole qui continue à créer de l’emploi et à réaliser une croissance économique honorable. Le Président Bouteflika s’est dit toujours convaincu que «l'Algérie est une nation stable et sûre qui peut servir de plaque tournante du commerce en Méditerranée, en Afrique et au Moyen-Orient». Bref, des réformes économiques sérieuses exigent au préalable des réformes politiques en mesure de garantir une justice indépendante et une répartition transparente et équitable des richesses du pays. Ainsi, le développement auquel aspire l’Algérie va au-delà de ses frontières, et concerne, en particulier, toute l’Afrique, conformément aux engagements pris dans le cadre du Nepad et des OMD, notamment, et ce à travers la réalisation de nombreux projets structurants dans les domaines de la logistique, de l’énergie et du numérique, dont le développement permettrait l’émergence de l’économie africaine. L’Algérie a, par ailleurs, opté pour une relance de son industrie et une réforme profonde de son agriculture, ainsi que la promotion du secteur des services, dont le tourisme qui recèle des potentialités inestimables.

Et dans le secteur des énergies renouvelables, le gouvernement algérien lancera bientôt un appel à investisseurs, pour la réalisation de centrales photovoltaïques d'une capacité totale de 4.000 MW, associés à un projet industriel dans la filière des énergies renouvelables.

À travers cette nouvelle dynamique, l’Algérie œuvre à renforcer ses ambitions d’émergence d’ici à l’horizon 2020.

Farid Bouyahia

SIDI BEL-ABBès : La mutation

L’expression est jalousement affichée sur les enseignes lumineuses de la ville, comme pour préparer une population à l’introduction du nouveau et moderne moyen de transport appelé à promouvoir de nouveaux réflexes et à assurer une fluidité à la circulation routière devenue étouffante.

Sa mise en service est prévue pour le 5 juillet, fête de l’indépendance et de la jeunesse, pour marquer l’événement et relever surtout une profonde mutation de cette wilaya, qui, au gré d’une nouvelle ère, a été remise à niveau, pour retrouver ses marques et ses repères, et aborder dans la sérénité son développement et sa modernisation.

Aussi conséquent et structurant projet soit-il, il ne peut dissimuler toutefois les grandes actions de réhabilitation et de construction en direction des autres secteurs, tels que le bâtiment, les travaux publics, l’hydraulique, l’éducation, la santé, l’énergie et l’aménagement urbain, permettant à cette région une valorisation de ses potentialités à exploiter sûrement et de sa position géographique surtout. Une véritable dynamique fut déclenchée, pour se permettre tous les espoirs et les rêves aussi, au regard de l’ambition d’un plan national de relance.

Nombreuses sont effectivement les réalisations enregistrées au niveau de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, à la faveur d’un programme national d’investissement et d’équipement, pour qu’elle se taille une part considérable de cette enveloppe financière à la rare consistance et prenne en charge ses grandes préoccupations. À un rythme soutenu, l’effort de construction a réajusté pour le moins un équilibre entre les zones, notamment du sud, autrefois à la traîne ou peu intégrées dans le développement local, pour favoriser l’exode rural et délaisser l’activité agricole et agropastorale, vocation première de la wilaya. Si la tendance au départ était à la réconciliation des populations avec leurs activités et à la relance d’une économie locale, à la suite des épreuves douloureuses d’une période sombre de l’histoire du pays, une accélération de la cadence s’observait au fil du temps, pour assister à un investissement massif, au point que cette wilaya est devenue un grand chantier. C’est dans le secteur du bâtiment que la concentration a été faite volontairement, dans un premier temps, comme pour donner de l’espoir à ces populations de l’Algérie profonde et les motiver autour d’un processus de renouveau national. Innovatrice de la formule du LSP par le génie et la performance de ses opérateurs et l’implication des gestionnaires, un programme ambitieux a été lancé pour assister au fur et à mesure et à intervalles réguliers à la réception de quotas consistants. Plus de 40.000 unités toutes formules confondues ont été livrées, diminuant sensiblement du taux d’occupation par logement (TOL). Des cités et des pôles urbains ont été édifiés, pour que l’on se consacre, par la suite, à l’aménagement et à la création d’espaces de villégiature et de détente devant égayer le paysage et améliorer le cadre de vie. Les secteurs de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur furent aussi une priorité dans l’action de relance, pour bénéficier de nombreuses opérations de construction d’établissements. Si, pour le premier, les réalisations acquises ont été traduites par la diminution du taux d’occupation par classe n’excédant pas les 26 ou 27 dans tous les paliers, le second s’est métamorphosé tout simplement avec la création d’un deuxième pôle universitaire.

L’université Djillali-Liabes compte plus de 36.000 étudiants pour cette rentrée qui fut singularisée par la réception d’une École nationale de l’informatique et une autre de l’agronomie. Cette ère a été aussi bénéfique pour la prise en charge de la problématique des inondations cycliquement par les crues d’Oued Mekkerra, dans la mesure où il a été mis en œuvre un plan de protection reposant sur la construction d’un certain nombre d’ouvrages, notamment la réalisation d’un barrage au niveau de la localité de Tabia et des canaux de dérivation sur des dizaines de km. Une opération d’aménagement de cours d’eau vient également d’être lancée, pour la perfection de l’œuvre et la modernisation du chef-lieu. Sur un autre registre, il fut procédé à l’aménagement d’un réseau routier permettant une meilleure communication entre les régions limitrophes et donnant des assises à l’infrastructure de base instaurée pour l’investissement productif. Au plan de la santé, deux hôpitaux, respectivement à Ras El-Ma et à Tabia, un centre régional anticancéreux et des dizaines d’établissements de proximité ont été livrés, contribuant à l’amélioration d’une couverture sanitaire. En matière de sport, il a été procédé à la réalisation de deux centres régionaux des équipes nationales et des jeunes talents. Ces progrès accomplis furent également soutenus par le développement des réseaux d’eau, de gaz et d’électrisation rurale, dotant toutes les communes de moyens et de commodités de la vie.

A. Bellaha

Sétif

Les grandes réalisations

Jamais depuis son premier programme spécial, la wilaya de Sétif n’a connu autant d’affectation de moyens que ceux qui ont marqué les programmes quinquennaux initiés par le Président de la République, et qui n’ont pas été sans connaître une croissance régulière, depuis 1999 à ce jour. Des programmes d’autant plus importants, qu’ils ont permis à cette vaste wilaya du pays d’accéder à un niveau de développement qui lui vaut aujourd’hui de se hisser au rang de métropole régionale, et connaître de formidables avancées dans bien des secteurs sensibles qui ont jusque-là constitué des préoccupations majeures desw citoyens.

Dans ce contexte, le logement, l’alimentation en gaz naturel et l’électrification, le désenclavement des populations de cette wilaya qui compte 60 communes, dont une quarantaine revêtent un caractère rural, la santé, l’éducation, l’agriculture et l’enseignement supérieur, pour ne citer que ces seuls secteurs, ont fait l’objet de réalisations d’envergure consolidées par de grands projets structurants, à l’instar des grands transferts hydrauliques, du tramway et de l’aéroport .



95% de couverture en gaz naturel



Comment sinon expliquer ces formidables avancées qui sont venues impulser la dynamique du gaz naturel qui est venue défier monts et montagnes au cœur de cette wilaya, pour aller ancrer les effets du progrès dans les zones les plus reculées et autant dans le domaine des programmes nationaux que ceux de la densification induite à tous les niveaux , par la mise en œuvre du budget de la wilaya, faire que le rêve de bien des populations soit réalité aujourd’hui. Une wilaya où le taux de couverture, qui n’excédait pas les 27% en 1999, avec 60.800 foyers raccordés, passera à 69%, en 2009, pour atteindre un taux de 92,11%, en 2015, et prendre désormais les commandes au niveau national, avec un taux de plus de 95%, au moment où des milliers de foyers sont en voie de réalisation, au titre des extensions pour boucler la boucle et faire que l’une des orientations du Président de la République, tendant justement à porter cette source d’énergie vers les populations lointaines et enclavées, trouve déjà pleine concrétisation dans cette wilaya.



Un lycée par commune



L’enseignement et la formation professionnelles sont marqués par des avancées extraordinaires, tant et si bien que la période s’étalant de 1999 à 2014 a permis à chacune des 60 communes de cette wilaya de disposer au moins d’un lycée, ce qui relève d’une véritable métamorphose de ce secteur qui accueille aujourd’hui chaque commune comptant aujourd’hui au moins un lycée doublant au moins les infrastructures qui existaient avant 1999.

Pas moins de 99 lycées, 226 CEM et 860 écoles sont implantés sur tout le territoire de cette wilaya dans les coins même les plus reculés, que le savoir a fini par conquérir. Plus de 360.000 élèves rejoignent chaque jours tous ces établissements.



De grands projets structurants



Dans cette dynamique impulsée par les programmes de développement du Président de la République, de grands projets structurants sont venus consolider le paysage agricole, des transports et des travaux publics, pour ne citer que ceux-là.

Dans ce contexte, le mégaprojet des grands transferts hydrauliques à partir des barrages d’Ighil-Emda, dans la wilaya de Béjaïa, et d’Erraguene, en passant par Tabelout, dans celle de Jijel, à l’effet d’irriguer plus de 36.000 hectares, métamorphosera le paysage de l’agriculture dans cette wilaya, et permettra, dès son prochain achèvement, de quintupler les rendements agricoles.

Ce projet, qui s’inscrit parmi les grandes priorités du schéma national hydraulique, et induira la création de 100.000 emplois directs et indirects, dont 36.000 permanents, apportera également l’eau potable à plus de 1.200.000 habitants, à l’horizon 2030.

F. Zoghbi