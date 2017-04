GRAND ANGLE : Visibilité

« Aujourd’hui, je suis venu portant un rameau d’olivier et un fusil de combattant de la liberté. Ne laissez pas le rameau d’olivier tomber de ma main. Ne laissez pas le rameau d’olivier tomber de ma main. Ne laissez pas le rameau d’olivier tomber de ma main. » Le 13 novembre 1974, Yasser Arafat debout à la tribune des Nations unies brandit un rameau d’olivier. Un Algérien présidait cette session. Il était ministre des Affaires étrangères, M. Abdelaziz Bouteflika. Quand en octobre 1962, l’Algérie devient le 192e membre des nations membres de l’ONU, notre pays est déjà depuis longtemps rompu à l’exercice à la fois subtil et difficile de la diplomatie. Le sommet des Non-alignés en 1973, la réunion de l’OPEP, en 1975 et de nombreux événements internationaux abrités par l’Algérie année après année confirment la place centrale de notre pays sur certaines questions internationales. Le coup d’arrêt de cette dynamique donné à notre appareil diplomatique durant la décennie noire est vécue comme une frustration et une stigmatisation. Le troisième volet du programme du Président concerne le retour de l’Algérie sur la scène internationale après sa mise en quarantaine. Patiemment, au rythme des rendez-vous internationaux, le pays reprend ses marques et renoue avec les grandes tribunes. L’histoire retient que M. Abdelaziz Bouteflika fut l’un des initiateurs du NEPAD. Un programme de transformation politique et socio-économique de l’Afrique qui suppose un engagement des dirigeants africains pour agir au niveau de leur pays et collectivement à l’échelle africaine au renouveau du continent. Qu’on se tourne vers l’Afrique et l’Union africaine, le Maghreb, le monde arabe et la Ligue arabe, la Méditerranée et son Union avec ses relations denses, multiples, bilatérales et multilatérales, vers « le monde » et sa diplomatie active au sein des différentes institutions de l’ONU ; l’Algérie reprend ses marques. Le Mali, la Libye, la Tunisie les problématiques énergétiques, les flux migratoires en Méditerranée, les questions sécuritaires : une démarche érigée en dogme ; la recherche de solutions consensuelles pour régler par la voie du dialogue les tensions. La diplomatie algérienne allie la parole aux actes. L’Algérie a aidé matériellement des Etats africains. En France, lors du Sommet G8-Afrique, l’Algérie plaide pour une coopération de cette institution avec l’Union africaine. Au Sommet Afrique-Inde, 15 Etats africains, dont l’Algérie, y participent. Une feuille de route est établie pour matérialiser un partenariat fécond entre deux puissances émergentes : l'Inde et de l'Afrique en tant que « nouveaux pôles de croissance de l'économie mondiale ». L’Algérie a présidé le « Groupe des 77 + la Chine », un groupe qui regroupe les pays du « Tiers monde + la Chine » pour organiser les négociations avec les autres groupes. Dès son entrée en fonction l’Algérie a proposé la nécessité de lancer un mécanisme susceptible de jeter des passerelles entre le G77 et d’autres regroupements tels le G24 auprès du FMI et de la Banque mondiale, et le G20 qui regroupe les plus grands pays riches dont les grandes puissantes émergentes. Lors des travaux du 28e sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, l'Algérie a enregistré des succès diplomatiques retentissants qui témoignent de son rôle de leadership et de son engagement pour le développement et l'intégration du continent. Ainsi, lors des travaux de ce sommet, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, connu pour son engagement pour le développement, la paix et la sécurité en Afrique, a été élu par ses pairs africains, vice-président de l'UA pour l'année 2017. Le second succès de la diplomatie algérienne est la réélection de M. Smail Chergui, à la majorité absolue, pour un nouveau mandat comme commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, un des postes stratégiques de la Commission de l'Union, en signe de reconnaissance à ses efforts lors de son premier mandat. Mme Fatima-Zahra Karadja a été également élue membre du Panel des éminentes personnalités du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), un instrument chargé de promouvoir la bonne gouvernance dans le continent. Lors de ce même sommet du MAEP, M. Mustapha Mekidèche, qui occupait le poste de président du Panel des éminentes personnalités du Mécanisme à été distingué pour ses efforts à la tête de ce panel. « C'est un hommage pour le pays et pour le Président de la République qui est membre fondateur de ce mécanisme », a-t-il déclaré à la presse en réagissant à cette distinction. A toutes ces élections vient s'ajouter celle de la magistrate algérienne, Mme Chafika Bensaoula, élue à une large majorité en tant que juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

M. Koursi