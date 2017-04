ÉCLAIRAGE : L’épreuve du feu

lTrois objectifs : éteindre le feu de la violence et permettre le retour à la paix et à la sécurité pour des Algériens endeuillés au quotidien ; relancer la machine économique pour leur offrir des perspectives d’avenir décentes et enclencher une dynamique à l’internationale pour que l’Algérie retrouve sa voix sur la scène diplomatique internationale.

La mission s’apparentait aux douze travaux d’Héraclès, tant personne ne voyait la solution ni comment y arriver. Des familles s’entredéchiraient, le voisin devenait suspect, le quartier inhospitalier, menaçant. Partir travailler, faire ses courses sans garantie de retour ! Comment éteindre le feu qui menace la maison Algérie ? Usé, fatigué les Algériens reçoivent cinq sur cinq le cri de cœur du candidat à la magistrature suprême « Faut-il attendre qu’il y ait un million de morts pour appeler à la raison ?» En 1999, la loi de la «Concorde civile» est approuvée par référendum. Elle entrouvre une porte à une amnistie partielle des islamistes armés. Les maquis se vident et des milliers d’hommes déposent les armes. Six ans plus tard, été 2005, un nouveau référendum porte sur la «Charte pour la paix et la réconciliation nationale». La porte s’ouvre complètement : l’abandon définitif des poursuites judiciaires contre les islamistes non coupables de crime de sang, de viol et d'attentat à l'explosif dans les lieux publics. S’écoulent six autres années. Dans un discours à la nation, le 14 avril 2011, le Président de la République, déclare venu le temps des « réformes politiques afin d’approfondir le processus démocratique. » Des mesures, annoncées quelques mois après la levée de l’état d’urgence devraient réorienter les institutions vers l’option républicaine et démocratique. La Constitution révisée, dont le texte a été promulgué en mars de l’année dernière, est considérée comme le couronnement de ce processus entamé dès 1999. Les premières élections, dont la campagne se déroule en ce moment, arrivent dans un contexte inédit avec des garanties dignes des grandes démocraties. A peine deux générations nous séparent de l’indépendance quand Bouteflika accède à la magistrature suprême. Septième Président de la République, Bouteflika va avoir la lourde responsabilité de trouver une solution pour extirper l’Algérie de cette « mare de sang » (pour reprendre l’expression d’un de nos collègues qui n’est plus parmi nous). Notre pays est un « laboratoire », selon la malheureuse appréciation d’hommes politiques étrangers. Elle est aussi l’exemple tragique d’une expérience démocratique menée d’une façon brutale, soudaine sans préparation. En politique, comme en économie, deux démarches existent : la première prône l’approche graduelle, par étapes, chacune liée à la précédente et préparant la suivante. Approche sage qui tient compte de la difficulté de faire accepter le changement quand les idées sont établies. La seconde démarche est ce qu’on appelle appliquer le Big Bang, tout chambouler dans la précipitation et courir le risque de voir le rejet prendre le pas sur la greffe. D’abord éteindre le feu qui menace la Maison Algérie ; ensuite offrir les conditions matérielles d’une vie décente aux populations, et enfin, reconquérir notre place dans le concert des nations après notre mise en quarantaine durant les années 1990. Voilà le triptyque du programme présidentiel.

En 1999, les cours de l’or noir sont à la hausse sur les marchés mondiaux. La fiscalité pétrolière bat des records. Les réserves en devises explosent et atteignent des niveaux qui permettent tous les projets. Deux programmes présidentiels de soutien à la croissance sont, dans la foulée, lancés. Réalisation de grands chantiers, construction de grandes infrastructures publiques… une dynamique sans précédent. Le pays est un immense chantier. Les pouvoirs publics entendent profiter de cette embellie financière pour rattraper tout le retard en matière de développement économique et social. La mission est, à la fois, urgente et stratégique. Parce que au moment où l’Algérie démantelait ses grandes entités industrielles et au moment où les groupes terroristes assassinaient la force vitale de ce pays et détruisaient sa base productive, le monde vivait une accélération et une mutation à la fois technologique et économique.

Mohamed Koursi