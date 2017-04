LE PRESIDENT BOUTEFLIKA : LES MANDATS DE LA PAIX LA RECONSTRUCTION ET LA STABILITE

Une politique visionnaire

À travers la révision profonde de la Constitution, adoptée en 2016, et ses amendements novateurs décrits comme le couronnement de la réforme politique initiée par le Président de la République dès son investiture en1999. M. Abdelaziz Bouteflika aura réussi, haut la main, le processus d’édification d’un État souverain et respecté au double plan régional et international.

L’Algérie est revenue de loin, et la mission du Président Bouteflika était des plus ardues au lendemain de sa première élection à la magistrature suprême avec un score de 73,80% des suffrages exprimés. N’empêche que le chevronné en politique qu’est M. Bouteflika dont le parcours est jalonné d’acquis diplomatiques a bien su définir les priorités de son programme d’action. En ce sens, le premier des défis à relever, n’était autre que le rétablissement de la paix dans un pays qui n’a que trop souffert des affres d’un terrorisme barbare et meurtrier, auteur d’actes ignobles qui ont terni l’image de l’Algérie à l’extérieur et confiné le pays dans une position d’isolement des années durant. Face à ce « mal » qu’est le terrorisme, le Président de la République est parvenu à éteindre le « brasier » grâce à sa politique de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale, approuvée par la majorité du peuple. Mieux, sur ce registre, le Chef de l’Etat est parvenu aussi à épargner le pays des conséquences néfastes de la mutation du terrorisme en fléau transfrontalier à propos duquel il a eu d’ailleurs à alerter en temps opportun la communauté internationale.

Sa qualité de visionnaire, ayant inspiré sa politique judicieuse engagée dans le domaine de la restauration de la paix et de la stabilité nationale s’est avérée d’ailleurs d’une absolue efficacité face aux bouleversements qu’ont subis nombre de pays de la région durant ce qui est communément appelé « événements du printemps arabe ». Nul ne peut renier aujourd’hui ce sens avéré de la sagesse dont a fait preuve M. Bouteflika dans la gestion de cette phase qui a stigmatisé tant de nations arabes et l’Algérie a émergé en tant qu’exception saluée d’ailleurs par plusieurs Etats du monde. Judicieuses le sont aussi les décisions du Président de la République en matière de stabilité et de sécurité nationale, plus particulièrement dans les régions frontalières méticuleusement mises à l’abri des «contre-flammes» qui secouent encore des pays comme la Libye et le Mali.

Il va sans dire qu’on ne peut parler de stabilité sans une relance solide et fiable de l’économie, ce à quoi le Président s’est attelé énergiquement dès son premier mandat à travers la réalisation d’une série de projets de réalisations gigantesques, projets d’infrastructures de bases qui s’avèrent aujourd’hui d’une grande utilité pour la réussite du modèle de diversification économique. Sur un autre volet, l’autre succès palpable de la politique du Président de la République, réside dans ses efforts consentis en matière de consensus politique qui atteste de sa qualité de rassembleur des différents courants politiques autour de l’objectif de la préservation et de la défense de l’unité nationale. En ce sens, la meilleure preuve certifiant de cette vérité, ce sont bel et bien les larges consultations engagées avec les différents représentants de la scène politique, ceux à la tête des organisations de la société civile et autres compétences nationales dans le cadre du projet des réformes politiques initiés en 2011. Une autre consultation tout à fait similaire a été également menée autour du contenu de la Constitution adoptée en 2016. En 2008, la loi fondamentale avait l’objet d’une première révision partielle rappelle-t-on décidée par le Président de la République, et celle-ci a notamment consacré une émancipation de la femme et ses droits civils et politiques. La justice, l’éducation, la santé et l’amélioration du vécu social des citoyens ont constitué par ailleurs, des principes cardinaux dans la politique du Président de la République, la lutte contre les différents fléaux qui minent la société à l’exemple de la corruption qui a nettement régressé suite au durcissement des mécanismes de contrôle.

Karim Aoudia

Diplomatie au service de la paix



Lorsqu’on évoque la diplomatie algérienne, son rôle et son importance sur la scène internationale, d’aucuns parmi les commentateurs de pays frères, voisins ou amis pourraient se laisser tenter de reprocher à ceux qui se sont intéressés au sujet leurs écrits élogieux ou louant l’efficacité de notre appareil diplomatique, car leur semblant empreint d’une sorte de chauvinisme ou même de fanfaronnade.

Pourtant rien n’est vrai. Car la diplomatie algérienne aura de tout temps marqué de son empreinte indélébile l’histoire récente du monde. Qu’elle ait connu au cours de ces 55 dernières années des moments difficiles au cours desquels elle s’est repliée, donnant ainsi l’impression que la voix de la l’Algérie s’est éteinte ou est devenue inaudible est certes une vérité qu’il est difficile d’occulter.

En effet, durant les années 90, celles de la décennie noire, le pays et toutes ses institutions avaient, en raison de la nature de la menace que représentait le terrorisme sur la stabilité et la sécurité des Algériens, d’autres priorités. Mais avec le retour de la paix, tache à laquelle s’est pleinement consacré le Président Bouteflika dès son élection à la magistrature suprême en 1999, l’Algérie s’est attelée à reconquérir sa place sur la scène internationale, à (ré)imposer ses fondamentaux et sa vision tant des relations internationales que du monde. Cette œuvre, que le Président Bouteflika a mis en tête de ses objectifs, a été menée inlassablement tout au long des ses quatre mandats présidentiels. La tâche forcément ardue n’aura été ni simple ni simplifiée par ceux qui le retour de l’Algérie sur les devants de la scène internationale ne pouvait que déranger. Et pour cause parce que l’Algérie n’a jamais fait dans le suivisme et n’a jamais eu de complexe à faire entendre sa voix, même quand elle est différente, elle ne pouvait que gêner ou déranger dans un décor que l’on voulait conforme aux intérêts des puissants au détriment des plus faibles. Les exemples sont légion. Sur le dossier libyen, syrien et malien, pour ne citer que les plus récents et qui continuent de poser plus de dix ans après leur éclatement des défis à la communauté internationale, elle a exprimé sa position, qu’elle a vaillamment défendue quitte à s’attirer des inimitiés de certaines capitales ou parties qui contrairement à l’Algérie pensaient surtout à défendre et préserver leurs intérêts. Une position qui reflète des convictions doctrinales. Et parce que l’Algérie s’est toujours tenue à équidistance des belligérants, elle jouit aujourd’hui du respect de tous.



La « méthode » algérienne enseignée



Plus encore sa médiation est recherchée. Et pour cause si au départ les parties en conflit avaient du mal à comprendre la position de l’Algérie, elles ont fini par concéder qu’elle était la plus objective et la moins intéressée car se refusant à prendre parti pour un camp contre l’autre, d’autant que ces conflits opposent des frères d’un même pays. Les Libyens et avant eux les Maliens ont tenu à rechercher les bons offices de l’Algérie. Et que l'histoire de la médiation algérienne dans la résolution des conflits internationaux soit enseignée dans les universités américaines dans le cadre d'un nouveau cursus dont la mise en place est prévue en 2017, selon la vice-présidente adjointe du Centre pour le Moyen-Orient et l'Afrique de l’Institut pour la paix des Etats-Unis (USIP), n’est qu’une juste reconnaissance d’une ligne conductrice suivie depuis l’indépendance. Cette initiative de l'USIP a pour objectif de « mettre en relief la longue histoire de la médiation algérienne et l'importance du rôle de l'Algérie dans la négociation pour la résolution des situations de crise au niveau international et régional », a précisé Manal Omar. Autre hommage rendu quelques semaines après cette annonce, est celui du président du conseil consultatif de l'Etat du Qatar Mohamed Bin Mubarak Al Khulaifi qui a salué le rôle « prépondérant » de l'Algérie, sous la conduite « éclairée » du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, dans l'édification de la paix et la stabilité dans la région arabe et africaine. Deux témoignages pris parmi tant d’autres qui renseignent sur la place de l’Algérie et de l’importance de son appareil diplomatique mis au service de la paix dans le monde.

Certes, lorsque l’Algérie célèbre chaque 8 Octobre la journée nationale de la Diplomatie, elle rappelle principalement le jour où indépendante elle a adhéré souverainement à l’Organisation des Nations unies et a repris ainsi la place qui est la sienne dans le concert des Nations. Mais chaque célébration est aussi l’occasion de rappeler que depuis l’an 2000, l’Algérie est désormais un pays qui compte et que le choix de la neutralité adoptée vis-à-vis des belligérants est positif. C’est « une diplomatie sage et clairvoyante que conduit le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika » indiqué M. Messahel dans un discours prononcé à l’occasion de la Célébration de la Journée de la Diplomatie algérienne et de la Journée des Nations inies le 24 octobre 2016. Il y a lieu aussi de rappeler que le président Bouteflika s’est lui-même impliqué dans la transition pacifique tunisienne en recevant à Alger les principaux leaders politiques du pays en 2013 et 2014.

C’est aussi lui, qui à la demande du président malien avait donné instruction pour que l’Algérie prenne en charge le processus de réconciliation au Mali qui a abouti par la signature de l’Accord d’Alger en 2015. Gageons que l’Algérie continuera à apporter assistance et soutien aux pays en conflit. Même si cela se fait parfois au prix d’un lourd tribut comme l’assassinat des diplomates enlevés à Gao. Et malgré le fait que la maladie l’empêche de se déplacer et de participer aux grandes manifestations et sommets internationaux il n’en reste pas moins que la voix de l’Algérie y est porté par ceux qui sont chargés de le représenter. « Nous voulons œuvrer à faire que l’exemple de nos aînés les architectes de la diplomatie de combat qui a porté haut et fort la voix du peuple algérien en lutte pour sa libération soit une source permanente d’inspiration pour les générations successives de diplomates algériens » a-t-il aussi affirmé. C’est dire que la question de savoir si « l’Algérie a les moyens de ses ambitions diplomatiques nouvelles » n’a pas lieu d’être posée.

Nadia Kerraz