M. Ahmed Ouyahia à Constantine : « Sans paix il n’y a pas de développement »

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Ahmed Ouyahia, a plaidé hier à Constantine, en faveur de la préservation de l’unité du pays, laquelle constitue l’un des axes principaux du programme du RND : « L’Algérie a payé un lourd tribut au terrorisme, et c’est grâce à la politique de la concorde civile du Président Bouteflika qu’elle a été jusqu’ici épargnée de l’instabilité qui touche actuellement des pays voisins. Certains nous reprochent de pratiquer un discours de la peur, mais j’estime que sans paix et stabilité, les investissements consentis par l’Etat s’avéreront vains », a-t-il notamment affirmé en direction des militants et sympathisants de son parti au palais de la culture Malek-Haddad. Se défendant de faire de la démagogie, Ouyahia a avancé que même si le RND soutenait le programme du Président Abdelaziz Bouteflika, il n’en avait pas moins un programme et des propositions qui le distinguent des autres partis s’en revendiquant également, lesquelles ont trait à la gouvernance, à l’économie et à la politique sociale.

Concernant le premier volet, le SG du RND a prôné l’amélioration de la gestion du pays, et ce par la concrétisation de la décentralisation, « véritable frein au développement », laquelle passe notamment par la promotion du rôle des communes, ainsi que par un accès facilité et plus égalitaire des citoyens aux services publics. Sur le plan économique, Ahmed Ouyahia s’est dit opposé à l’endettement extérieur : « Si nous contractons des dettes auprès du Fonds monétaire international, nous ouvrons la voie à l’ingérence dans nos affaires internes, du moment que les recommandations du FMI se transformeront en injonctions », appelant à protéger davantage l’industrie et l’agriculture, en interdisant à l’importation tout ce qui est produit localement, et également en donnant la priorité aux entreprises algériennes lors de l’attribution des marchés publics.

L’orateur a, en outre, appelé à la création d’un fonds d’aide à la presse. Enfin, le SG du RND s’est engagé à œuvrer pour une politique sociale encore plus engagée en faveur des couches les plus démunies, entre autres, en fixant à 60.000 DA le seuil maximal d’accès au logement social.

Issam B.