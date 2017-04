M. Ould-Abbès à Béjaïa : pour une campagne « civilisée »

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould-Abbès, a animé un meeting populaire, hier au Théâtre régional de Béjaïa, au cours duquel il a longuement évoqué l’histoire de cette ville de culture et de savoir, avant d’abonder sur la campagne électorale qui doit être menée dans un cadre serein et transparent, pour mobiliser les couches sociales à aller voter en faveur du FLN, qui restera la première force politique du pays.

M. Ould Abbès dira : « Nous avons une dette avec le FLN qui est dépositaire de l’indépendance en faisant allusion à la signature des Accords d’Evian par Krim Belkacem, représentant du FLN. L’Algérie est une et indivisible. L’Algérie sans la Kabylie n’est pas l’Algérie et la Kabylie sans l’Algérie n’est pas la Kabylie ». L’hôte de la wilaya souligna que « le FLN qui applique à la lettre le programme du Président de la République de 1999 à ce jour, se réjouit de la réalisation de 3.040.000 logements au profit de 15 millions Algériens bénéficiaires. Il n’y a pas un seul pays qui ait construit autant de logements pour les distribuer gratuitement. Ceci dit le FLN est la colonne vertébrale de l’Algérie, qui a retrouvé paix et pérennité ».

Le SG du FLN fera savoir à l’assistance qu’il n’est pas porteur de théories fumeuses, mais de réalités de terrain avec un développement tous azimuts de la région. « Je ne promets pas, mais je m’engage à vous annoncer que le première pierre du CHU de Bejaia s’effectuera prochainement, avec aussi l’achèvement de la pénétrante et le règlement du conflit de l’université. Je suis en contact avec les ministres concernés qui sont des militants du parti ». Enfin la promesse de Ould Abbès aux citoyens de Bejaia semble tributaire des résultats obtenus. « Faites-moi gagner les élections et je m’engagerai à changer la wilaya» avant de transmettre les salutations du Président de la République.

M. Laouer