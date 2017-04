CAMPAGNE ÉLECTORALE LÉGISLATIVE

Paroles d'urnes: Chaque voix compte



Plus qu’un droit, le vote est un devoir. Cet acte citoyen n'est pas une obligation. Néanmoins, c’est une chance donnée à chaque individu de nationalité algérienne âgé de 18 ans, d'exprimer librement son opinion. Il s’agit de prendre part à la vie de la cité et de s’acquitter de certaines obligations envers la société.

Dans leurs discours durant cette première semaine de la campagne électorale, les candidats aux élections législatives du 4 mai prochain appellent les citoyens à voter massivement et ce en s’approchant des urnes le jour « J »pour choisir leurs représentants à l’hémicycle Zighoud-Youcef, car l’abstention, n’a jamais arrangé les choses.

Ainsi en votant, le citoyen affirme sa position face aux problèmes sociaux et se range du côté d’une personne qu’il juge capable de les résoudre. Certaines personnes, se disent qu’il est inutile de voter, car ils ne peuvent rien changer ou bien qu’aucun candidat ne les représente. Le problème est que se plaindre sans agir ne mène à rien et ne fera pas avancer les choses. Bien que, le monde politique ne nous apporte pas grand-chose, on doit s’y impliquer car chaque vote compte.

Il est évident que dans les programmes et les promesses de chaque parti politique, il y aura des choses qui ne plaisent pas au citoyen. Mais cela ne doit pas lui faire perdre de vue que voter lui permet de donner du pouvoir à la personne en qui il a le plus confiance et qui a les idées les plus proches des siennes même si elles ne sont pas en accord total.

A travers le vote, il opte pour la personne qui va représenter la communauté et qui est jugée la plus digne de le faire. Autre aspect positif du vote, c’est pouvoir écarter le candidat qui a les idées les plus extrêmes ou mauvaises aux yeux de la société. Ainsi la participation politique du citoyen est plus que nécessaire. C’est une décision consciente et libre, de s'occuper de ce qui est censé orienter la vie de tous au sein de la communauté.

Ceci dit l’abstention ou le fait de ne pas voter, peut avoir des conséquences politiques et profiter à une partie, d’où l’intérêt à participer massivement à ce droit de citoyenneté pour qu’il n’y ait pas une force politique hégémonique.

En d’autres termes quand un groupe de citoyens ne vote pas, il peine à exister sur le plan politique. Le devoir de vote permettrait de les réintroduire dans le jeu démocratique.

C’est pour cette raison qu’il faut éviter cette abstention de différence ou de méfiance, car en attendant d’avoir le mieux, il faut éviter le pire. La voix dans l’urne reste toujours supérieure au silence dans l’abstention.

Sarah Sofi

TAJ

pour une campagne « civilisée »



« La devise de notre parti, la fidélité, demeure notre référence, fidélité au chahid, au message de novembre, au pays, au peuple, à l’Etat ». C’est par le rappel de ce mot d’ordre repris en chœur de nombreuses fois que M. Amar Ghoul, président du TAJ, a ouvert son meeting jeudi à Sidi Bel-Abbès au complexe du 24 Février. Devant une affluence moyenne composée de militants et de sympathisants de cette formation, l’orateur a développé tous les axes du programme de son parti marqué par une focalisation régionale. M. Ghoul a procédé ensuite à une évaluation chiffrée de la situation socio-économique, réaffirmant la nécessité de s’adapter à un contexte nouveau par la diversité et la rentabilité des créneaux d’activité. Le fait saillant de cette allocution fut certainement cette concentration sur la wilaya de Sidi Bel-Abbès dont M. Ghoul semblait maîtriser les données et atouts qui doit constituer un pôle régional par l’exploitation de ses potentialités et l’implication de sa grande université dans le processus de développement local. Ce centre de rayonnement doit pouvoir influer sur le cours des événements, accompagner l’effort d’équipement et soutenir l’investissement productif, notamment dans l’agriculture, l’industrie, le bâtiment et les services avant de proposer une série de réformes au plan national pour la dynamisation de micro-entreprise et la rationalisation des dépenses. Il a également appelé à moderniser le système financier et à créer des départements économiques au niveau de nos ambassades. A. bellaha

Parti des travailleurs

Enjeu décisif

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a estimé à Mostaganem que la transparence le jour du scrutin sera garantie par la seule mobilisation et la forte présence des citoyens lors du dépouillement. Mme Hanoune a considéré que la transparence du scrutin sera « garantie par la mobilisation des surveillants dans les bureaux de vote et par la forte présence des citoyens lors de l’opération du dépouillement des voix exprimés ». Après avoir mis en exergue les engagements des candidats de sa formation politique aux prochaines législatives, elle a appelé ses militants et cadres à se déployer à travers les communes pour porter les idées et les propositions du parti à toutes les couches de la société. La même responsable politique a rappelé que la transition démocratique ne sera opérée qu’avec la mobilisation politique dont l’élection est l’un des moyens. Elle a qualifié d’honorable la participation des élus du PT lors de la dernière mandature de l’APN. Evoquant la situation sociale et économique du pays, notamment dans son volet de commerce extérieur, Mme Hanoune a annoncé que son parti préconise la création d’un secrétariat d’Etat au commerce extérieur et ce, pour « protéger la production nationale et lutter contre l’économie de bazar ».

ANR

Consolider l’Etat de droit

Devant un public nombreux composé essentiellement de militants et sympathisants, le secrétaire général de l’ANR qui animait jeudi un meeting à El Eulma, mettra l’accent, en développant le volet politique, sur les objectifs stratégiques des élections et l’impact qu’elles sont appelées à produire sur la pérennité et la continuité des institutions élues de la République, rappelant les effets de la décennie noire et ceux d’un certain « printemps arabe » qui s’est traduit par la perte de leur souveraineté et de leurs institutions pour bien des pays.

Pour Belkacem Sahli, ces élections qui permettent aux citoyens d’exercer leur souveraineté populaire sont appelées à produire une assemblée où la compétence et l’expérience doivent constituer des maillons forts à même de permettre de relever les défis, notamment économiques. Comme il s’agira ajoutera-t-il, de concrétiser les acquis de la dernière constitution qui a tracé les grandes orientations politiques, économiques et sociales du pays. La préservation de notre identité nationale et le renforcement de l’Etat de droit, la préservation des richesses nationales et la consolidation des droits économiques du citoyen seront autant d’autres éléments forts à être développés par l’intervenant qui reviendra sur le programme de son parti. F. Zoghbi.

MPA

Le seul moyen de s’exprimer démocratiquement

Le président du parti du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, a affirmé à Djelfa que voter en force lors des législatives du 4 mai prochain voudrait dire que le peuple est attaché à l’Etat et à ses institutions, et veut préserver l’Algérie et son unité nationale. Animant un meeting électoral, à la salle de l’Office communal de culture et de tourisme de la ville, M. Benyounès a plaidé pour une forte participation aux législatives pour une Assemblée populaire nationale (APN) « crédible et légitime », et pour être au diapason des reformes économiques engagées sur le terrain. Certaines reformes économiques peuvent être « douloureuses » et nécessitent une société « impliquée » pour sortir de la dépendance des hydrocarbures grâce à un consensus national visant le renforcement et la diversification de l’économie nationale, ainsi que l’encouragement de l’investissement dans tous les secteurs, a-t-il soutenu, avant d’exprimer sa « conviction » quant au fait que la jeunesse algérienne possède les capacités qu’il faut pour relever les défis.

Les « petits » partis s’affichent

l « Les solutions passent par les urnes », selon Fadjr El-Jadid

Un discours qui n’est pas loin de celui développé par Tahar Benbaïbèche, le SG de Fadjr El Jadid lors d’un rassemblement populaire organisé hier, à Médéa. « Les élections représentent l’unique voie pour opérer le changement souhaité par le peuple algérien. Il faut une large mobilisation des citoyens pour la réussite de ces élections », a-t-il harangué la foule depuis le complexe sportif de proximité de la ville de Souagui, à 65 km du chef-lieu de wilaya. Tout en assurant que la solution aux problèmes socio-économiques du pays passe « inévitablement » par la voie des urnes et que toute tentative ou appel à provoquer ce changement, en dehors des règles démocratiques et des principes d’alternance pacifique au pouvoir, aura des conséquences « néfastes » sur la stabilité du pays et de ses institutions », Tahar Benbaïbeche estime que le rendez-vous du 4 mai est « important ». « On ne peut se permettre de passer à côté car il est question pour les citoyens de faire entendre leur voix et de choisir ceux qu’ils pensent être aptes à les représenter et à défendre leurs aspirations et leurs attentes en matière de justice sociale, d’égalité et de bien-être », a-t-il expliqué.



l Pour El-Karama, « l’Algérie a besoin de députés loyaux »

Idem pour le parti El Karama dont le président soutient que l’Etat a besoin de députés qui « servent les intérêts du peuple » et considère par la même qu’il est grand temps de faire « confiance » en l’homme politique. « Le député doit être au service du pays et non un opposant. En cette conjoncture particulière, l’Algérie doit tourner la page du passé et amorcer une nouvelle ère empreinte de transparence et de crédibilité », a indiqué, depuis Sidi Bel Abbès, Mohamed Benhamou qui appelle à cette occasion à « exploiter » toutes les potentialités humaines, notamment les jeunes cadres, dans tous les domaines, notamment ceux liés à la mise en place d’une économie « forte », reposant sur l’investissement « productif ».



l Naïma Salhi insiste sur le bon choix des candidats

La SG du Parti de l’équité et de la proclamation (PEP) n’est pas en reste et insiste elle aussi sur la mobilisation des foules pour les convaincre d’aller massivement aux urnes pour, a-t-elle dit, « opérer » le changement à travers le « bon » choix des candidats. S’exprimant à Ouargla, Naïma Salhi a soutenu que le boycott des élections n’est pas une « solution » et appelé à ce propos à une « forte » participation aux prochaines législatives. « Le boycott ne fera que renforcer la fraude et le détournement des voix des électeurs. Il faut que les électeurs fassent preuve de responsabilité dans le choix de leurs représentants pour opérer le changement escompté et écarter définitivement les anciennes têtes de la scène politique », a-t-elle martelé, présentant le PEP comme une « alternative politique » qui œuvre toujours à « l’encouragement » des jeunes et des compétences, « sans distinction » entre les enfants du même pays.



l PLJ : « Distribution équitable des richesses. »

De son côté, le président du Parti de la liberté et de la justice a invité le peuple depuis Mascara à « saisir » l’opportunité des élections du 4 mai prochain pour « sanctionner » les élus qui ont « échoué » dans leur mission et plaide si c’est nécessaire à choisir à leur place de nouveaux députés « plus « compétents » et « intègres ». À propos de l’utilisation de l’argent pour acheter des voix, Mohamed Saïd a rappelé que l’Etat, par le biais de ses institutions « habilitées », doit « se pencher » sur cette situation. « Notre parti se contente d’exposer son programme et de présenter ses candidats. Les citoyens sont libres d’élire ceux qu’ils veulent. Nous œuvrons à développer la culture du changement avec des moyens pacifiques et légaux », a affirmé le président du PLJ qui dit militer pour « répondre aux aspirations » des citoyens dans un Etat « fort » et « juste ». Sur le plan économique, Mohamed Said prône le « développement » du secteur agricole et « l’exploitation » des potentialités « énormes » dont dispose le pays dans ce domaine qu’il a qualifié de « meilleure alternative » aux ressources pétrolières.

Synthèse S. A. M.

Avis d’électeurs

Plus d’engagement en faveur de l’environnement



Les partis politiques et les candidats en lice aux élections législatives entameront demain leur deuxième semaine de campagne électorale. Ont-ils convaincu ? Leur discours électoral a-t-il séduit ? Leurs messages, promesses et engagements ont-ils drainé d’éventuels électeurs ? « Ce qui importe le plus aujourd'hui pour les candidats est surtout de sensibiliser et mettre en confiance, les « non-votants » qui représentent un pourcentage assez important d’électeurs qui boudent ce devoir civique en croyant bien faire. « C'est normal que les résultats électoraux après ne les satisfassent guère ! », estime Kader membre d’une association de protection de l’environnement. « Il faut passer du temps avec les électeurs. Ces derniers ne sont pas difficiles. Si vous promettez quelque chose, tenez promesse ! Les citoyens aiment que les parlementaires viennent dans leur circonscription pour les voir en chair et en os. Tout ce que vous faites compte lors des élections. Vous pouvez apporter le développement aux électeurs mais s'ils ne vous voient pas, ils vous oublient, Il faut prendre le temps de parler avec eux et les écouter, sur le marché, dans la rue. C'est ainsi que vous pourrez les convaincre.» Voilà le message de Kader aux futurs locataires de l’hémicycle Zighoud Youcef, il les interpelle par ailleurs sur plus d’effort et plus d’engagement pour la protection de l’environnement.



« Il faut changer l’image du député inerte et absent des débats. »



Un autre écologiste estime qu’ « être député, c’est s’intéresser non seulement à sa wilaya, mais aussi à tout le territoire de la République pour éviter le spectacle de notre Assemblée nationale où visiblement certains députés, l’air égaré pendant les débats, passent leur temps à contempler le plafond ou à profiter du moelleux du fauteuil pour piquer un somme… Il faut y envoyer des hommes et des femmes à la hauteur des exigences de la fonction. Sinon, on continuera de voir des députés qui, malgré leur bonne volonté, épuiseront cinq longues années de mandat sans la moindre contribution concrète ni aux débats, ni aux propositions de lois. Il faut que cela change, et la meilleure manière d’y parvenir est d’imposer aux partis politiques un choix de candidats ayant au minimum le niveau bac + 3 », considère Mme Aldjali, membre de l’association des femmes pour l’économie verte. « Ce qu’attendent les écologistes aujourd’hui des parlementaires, c’est du concret, des solutions efficaces et durables aux problèmes de l’environnement qui s’amplifient », estime pour sa part Ramadan président du comité de quartier de Bourouba. « Les futurs députés devraient se pencher sur l’élaboration de nouveaux textes de lois et décrets relatifs aux contextes environnementaux », renchérit Ramadan. « L'écologie, et de surcroit l'environnement, reste toute une culture à réveiller dans le subconscient des Algériens car c'est enfouit dans leurs gènes, traditions depuis trente siècles, réglementés et codifiés par notre religion depuis quinze siècles. Alors aux prochains débutés de travailler dans ce sens », estime Malek, président de la jeune association « Algérie propre ».

Farida Larbi