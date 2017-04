CAMPAGNE ÉLECTORALE LÉGISLATIVE : M. Grine satisfait de la mobilisation de la Télévision et de la Radio

Il n’a eu de cesse de répéter, bien avant le lancement de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai, que la couverture médiatique de cet événement majeur constituait un « test de professionnalisme » pour la presse.

M. Hamid Grine, ministre de la Communication, c’est de lui qu’il s’agit, se dit « très satisfait » de la mobilisation de la Télévision et de la Radio nationales pour le prochain rendez vous des urnes. En effet, son déplacement in situ jeudi, M. Grine a tenu à se rendre compte lui-même, des disponibilités des moyens humains et matériels engagés par ces deux entreprises médiatiques dans le cadre de la campagne électorale qui entame sa seconde semaine mais aussi en prévision du jour du vote. Auparavant dans la matinée, le ministre de la Communication s’est d’abord rendu au Club des pins où se trouve le Centre d’enregistrement des émissions « Expression directe » consacrée aux candidats aux législatives intervenant sur les canaux de l’ENTV, et de la Radio nationale pour expliquer, d’une part, les objectifs de leur programmes respectifs de campagne et exhorter d’autre part, les Algériens à se rendre massivement aux urnes le 4 mai prochain. M Grine a échangé des propos avec les candidats qu’il a rencontrés sur place et qui s’apprêtaient à intervenir dans l’émission. « J’ai eu le loisir de discuter avec ces candidats et ceux-ci étaient satisfaits des moyens humains et matériels mis leur disposition » a fait savoir le ministre de la Communication ajoutant qu’il se réjoui de la réaction de ces prétendants à la députation quant aux bonnes conditions réunies pour garantir à la fois, un excellent accueil ainsi qu’une diffusion de l’émission Expression directe par la Télévision et la Radio nationales.



900 journalistes et techniciens mobilisés par l’ENTV



M. Grine n’a cessé d’exprimer sa satisfaction tout au long de son déplacement, notamment au moment où il s’est enquis du contenu de la Feuille de route élaborée par la Télévision nationale en termes de couverture médiatique du processus électorale pour les législatives. Le ministre de la Communication qui a visité par la suite, le siège de l’ENTV et ses différents services s’est dit ravi de la disponibilité de cette entreprise qui a déployé des moyens colossaux pour assurer une couverture des plus idoines non pas de la compagne électorale uniquement mais aussi du jour du vote et du moment de la proclamation des résultats.

Pour preuve, ce ne se sont pas moins de 9.000 journaliste et techniciens que l’entreprise nationale de télévision a mobilisés pour cette finalité, selon les explications fournies par le DG de la Télévision nationale, Toufik Khelladi au ministre de la Communication. M. Khelladi mettra aussi l’accent sur les envoyés spéciaux de l’ENTV dans plusieurs capitales européennes ainsi que dans d’autres pays, tels la Tunisie, le Maroc, l’Egypte et le Canada pour ne citer que ces Etats où les journalistes et techniciens de la Télévision nationale auront à assurer la couverture médiatique du scrutin des législatives au profit de la communauté algérienne basée à l’étranger. « Tout est prêt au niveau de l’ENTV pour ce qui est de la retransmission du prochain rendez-vous des urnes ».

Mieux, « à supposer que la proclamation des résultats du scrutin est pour demain, la Télévision nationale est prête sur tous les plans » dira le ministre de la Communication. Pour preuve, une trentaine de retransmissions en duplex sont déjà programmées pour le jour du vote et celui de la proclamation des résultats, a encore appuyé M. Grine.



Tout est fin prêt à la Télévision et la Radio nationales

Lors de sa visite aux studios d’enregistrement et de diffusion de la Télévision nationale, le ministre de la Communication s’est longuement entretenu avec les journalistes sur les conditions de travail, mettant l'accent sur le service public qu’ils doivent assurer avec l’ensemble des partis politiques sans exclusion aucune. Au siège de la Radio nationale, M. Grine a également reçu des explications sur le dispositif mis en place par les quatre chaînes (I, II, III et internationale) ainsi que Radio-net qui sont « mobilisées pour la réussite de la couverture médiatique de cet événement », a expliqué au ministre le directeur général de la Radio nationale, Chaâbane Lounakel. M. Grine s’est dit également « satisfait » des moyens, humains et techniques, mobilisés par la Radio, relevant que la nouveauté pour ces législatives de 2017 consiste en l’introduction en force des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il s’agit entre autres, de la technologie de la numérisation dont l’impact sur la facilitation du travail accompli par les journalistes n’est plus à démontrer.

Karim Aoudia



Haute instance indépendante de surveillance des élections

35 saisines et 39 avis



La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), a reçu au cours des quatre premiers jours de la campagne électorale, 35 saisines et a adressé 39 avis pour affichage anarchique de listes électorales, a-t-on appris jeudi auprès de cette instance. La HIISE a adressé 39 avis dont 17 à des partis politiques ayant affiché de façon anarchiques les listes de leurs candidats ou placardé des photos grand format des têtes de listes au niveau de certaines entrées d'institutions et même des habitations, selon un document rendu public par cette instance. Suite à ces avis, la HIISE instruit les concernés de remédier à ces dépassements et d'informer l'Instance par écrit des mesures prises dans ce sens. Parallèlement, la HIISE a enregistré 35 saisines dont 24 émanant de partis politiques portant dans leur ensemble sur le retard accusé dans l'opération de délégation des candidats aux prochaines législatives et des éclaircissements sur la situation juridique des fonctionnaires candidats durant la campagne électorale. Instituée par la constitution de février 2016, la HIISE veille à garantir la transparence et la probité des élections depuis la convocation du corps électoral jusqu'à l'annonce officielle des résultats du scrutin.